Trece detenidos en Albudeite por fraude electoral, entre ellos la candidata del PSOE.

La Guardia Civil ha detenido en Albudeite (Murcia) a trece personas e investiga a otras dos por una supuesta compra de votos, entre ellas la candidata socialista a la alcaldía del municipio, Isabel de los Dolores Peñalver, si bien todos ya han quedado en libertad tras pasar a disposición judicial. Así lo han indicado fuentes de la investigación, que han precisado que entre los arrestados figuraba otro candidato de la lista socialista, cuyo nombre no han concretado. Según estas fuentes, entre los detenidos está también Héctor Antonio Martínez García, que integra la candidatura socialista a las elecciones autonómicas de la Asamblea de Murcia para el próximo domingo.

Como ha ocurrido en otros casos como Melilla o Mojácar (Almería), la Guardia Civil investiga la supuesta compra de votos por correo, ante lo que el PSOE murciano ha reaccionado de inmediato asegurando que no le «tiembla el pulso ante cualquier práctica ilegal o fuera de ética» y que de confirmarse que los hechos afectan a militantes, serán expulsados del partido y destituidos de todos los cargos que ocupen. «Somos implacables contra cualquier comportamiento que no cumpla los máximos estándares éticos, porque en este partido no tienen cabida quienes llevan a cabo actuaciones ilícitas» y «no vamos a tolerar ningún tipo de falta de ejemplaridad en nuestra organización», ha señalado el PSOE antes de afirmar que los políticos deben «actuar con responsabilidad y ejemplaridad».

«Esperamos que estos hechos intolerables y que están afectando a diferentes organizaciones de nuestro país no sean instrumentalizadas por ninguna formación, porque de ser así, la única perjudicada realmente sería la democracia», añade la formación que considera que Murcia es una comunidad «castigada por décadas de corrupción del PP contra la que el PSOE ha luchado de forma incansable y lo seguirá haciendo». Concluye que siempre va a defender una democracia transparente y de calidad con todos los instrumentos a su alcance.