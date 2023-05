La campaña pasa de largo en el mercado

Pcco ambiente electoral en el mercado de Sineu. Aunque todos los ciudadanos estamos llamados a las urnas dentro de diez días, la gente que este miércoles paseaba por el mercado semanal, la mayoría de ellos turistas, estaban ajenos a la vorágine política que se vive estos días entre los partidos. Tan solo algunos carteles de los candidatos y alguna que otra banderola recordaban a los ciudadanos que estamos en campaña electoral, aunque a la mayoría no le interesa lo más mínimo.

Una de las personas que acudía a trabajar ayer mientras se celebraba el mercado era Juana Fontcuberta y fue contundente con su opinión sobre la clase política: «Todos defienden sus intereses. Ahora prometen el oro y el moro con sus propuestas, pero pasadas las elecciones todo se calma. Todo vuelve a la normalidad». Las jóvenes Maria Antònia Gelabert y Antònia Maria Ramis son de la misma opinión. Gelabert destacó que «todos son muy simpáticos cuando se acercan las elecciones», mientras que Ramis dijo que «solo se ve movimiento cuando tenemos que ir a votar». A pesar de su desencanto con la clase política, las tres acudirán a las urnas el 28 de mayo.

Juana Fontcuberta.

Antònia Maria Ramis y Maria Antònia Gelabert.

No es el caso de Anna Charlene. Desde el puesto artesanal de cuero que tiene en el mercado de Sineu indicó que «lamentablemente, ir a votar no es una prioridad porque no tengo nada claro mi voto». Charlene afirmó que «no me fío de nadie, ninguno de los candidatos me inspira confianza porque votas a alguien y después se asocian con los que más les conviene a ellos».

Lo de los pactos tampoco gusta a Jaume Torrelló, Mateu Munar y Toni Ramis. Junto a los animales del mercado de Sineu, estos tres jubilados hablaban sobre política bajo la sombra del olivo que preside la parte alta de la plaza del Fossar, justo donde hay la exposición de animales. Torrelló fue el más claro: «No me gusta la política, me gustan las cosas bien hechas».

Anna Charlene, en su puesto de artesanía.

Mientras que uno de sus compañeros, Toni Ramis, prefirió no hablar porque «no soy político», Torrelló sí que expuso su postura de manera clara: «Que quiten a Armengol del Govern cuanto antes porque no hay derecho a que mis sobrinos tengan que pagar un 35 % para recibir mi herencia». En Sineu, este jubilado prefiere que «no toquen a Tomeu», el candidato del PP.

Por último, la vendedora Montse Cordero, que acude cada miércoles sin falta al mercado con su puesto de productos locales, aseguró que «no hago ni caso de la campaña porque no decidiré mi voto en estos quince días». Ella es de Mancor y explicó que «en los pueblos pequeños votamos a las personas, no a los partidos». Aunque el desánimo y las pocas ganas de elecciones estaban patentes en la mayoría de gente que recorría el mercado, los políticos locales no dudaron en salir a ‘vender’ su discurso, aunque cada uno iba por un sitio diferente, claro está.

Montse Cordero acude los miércoles a vender productos locales.

En el caso de Més, el candidato Andreu Matas estaba acompañado por su número dos, Esperança Mateu, y su número cuatro, Biel Frontera. Todos repartían folletos sobre la candidatura e invitaban a los vecinos a su acto central, que será este viernes. Los del PP también recorrieron el mercado a medía este jueves y junto al candidato, Tomeu Mulet, y varios integrantes de la lista ‘popular’ también estaba la candidata al Govern, Marga Prohens. El ambiente electoral sí se notaba a su paso.