MÉS per Mallorca ha reclamado este viernes la gestión de los puertos y aeropuertos de Baleares para que la ciudadanía de las Islas «controlen las puertas de entrada y salida» y gestionar de este modo la capacidad de carga. Los candidatos al Parlament Lluís Apesteguia y Maria Ramon han defendido que la política de movilidad marítima y aérea se tiene que orientar principalmente a garantizar la conectividad de los residentes y a no sobrepasar la capacidad de carga, según ha recogido la formación en una nota de prensa.

Los candidatos de Més han apuntado que el traspaso de la gestión aeroportuaria mejoraría el transporte aéreo y marítimo por varias razones.

Por un lado, han argumentado, el Govern podría reducir el número de vuelos diarios y anuales y redistribuirlos evitando así la masificación.

Al mismo tiempo, en cuanto al transporte marítimo, el Ejecutivo autonómico podría garantizar la movilidad interislas y un transporte de mercancías que posibilitara una nueva política industrial y comercial.

En tercer lugar, según MÉS, el Govern podría garantizar un transporte más verde revisando las tarifas portuarias de Puertos y Autoridad Portuaria de Baleares para penalizar a las embarcaciones más contaminantes, con especial atención a megayates y cruceros, o prohibiendo los aviones privados.

Finalmente, Baleares podría redistribuir la riqueza que generan estas infraestructuras, que ahora mismo «se va y no vuelve». Como ejemplo, han recordado que AENA obtiene el 20% de sus beneficios totales de los aeropuertos de las Islas, más de 100 millones de euros que son «expoliados» de los isleños y que no se reinvierten en su bienestar. Según han explicado, este proyecto de gestión viene integrado en el nuevo marco de relaciones con el Estado que propone MÉS per Mallorca, basado en la bilateralidad y que tendrá que incluir, a su juicio, competencias exclusivas en el control de las áreas clave.