Los comicios municipales de Banyalbufar vendrán marcados, sin duda, por la ausencia de Mateu Ferrà como histórico candidato regionalista. Tras 20 años como primera vara del municipio, Ferrà ha pasado el testigo a Leonor Bosch, quien esta legislatura ha sido su mano derecha y regidora de Benestar Social, Igualtat, Joventut, Cultura, Patrimoni, Turisme, Festes e Informació al Ciutadà. Eso sí, en estas elecciones Proposta per les Illes (PI) con Leonor al frente ha optado por presentar una candidatura totalmente renovada. Solo ella y otra candidata repiten en la lista, el resto son caras nuevas. Además, la candidata regionalista tiene también otro ‘as en la manga’: convertirse en la primera mujer alcaldesa del municipio y atraer a un electorado más joven.

Pero el PI no lo tendrá fácil para conseguir la Alcaldía. Enfrente tiene al carismático Paco Albertí de Per Banyalbufar i es Port des Canonge (BPC), una agrupación que aglutina bajo unas mismas siglas todas las sensibilidades de izquierda y progresistas del municipio. Una fórmula que se inició en 2015 y que en los pasados comicios de 2019 estuvo solo a 17 votos a superar a Mateu Ferrà. La victoria de Ferrà pues fue muy justa con un 4 a 3 que Paco Albertí no descarta poder hacer girar la balanza hacia su propuesta. De momento, también presenta una lista con caras nuevas, entre estas dos personas del Port des Canonge, núcleo clave en el municipio.

La participación, con un censo electoral de roza las 500 personas, será también muy importante en el reparto de los siete regidores con que cuenta la localidad y que esta legislatura ha sido noticia por los efectos del cap de fibló que en agosto de 2020 azotó de manera muy intensa el municipio. La gestión del temporal también será valorado por los electores.

