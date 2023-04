Las elecciones del 28 de mayo no son solo para los grupos que ya están representados en las instituciones –siete por Mallorca tienen ahora presencia en el Parlament, otros tantos en el Consell, seis en Cort y sus listas completas se publicaron el lunes en este periódico–, sino que otra media docena de grupos han decidido plantear su alternativa. No a todas las instituciones. Algunos de estos partidos son de ámbito local, se presentan en diferentes municipios de Mallorca; otros son de ámbito estatal y han creado pequeñas estructuras para presentarse.

Algunos son relativamente veteranos, es el caso del PACMA que ha optado por una coalición con el partido Progreso en Verde. Este partido es el que se lleva mayor porcentaje de los grupos minoritarios. En las elecciones de 2019, logró el 1,39% para el Parlament, donde el porcentaje mínimo para optar a un escaño es del 5%.

De los cinco grupos que optan al Parlament por Mallorca buscando su espacio, hay uno que pretende ocupar un hueco que también reclaman partidos como el PI o CS. Este grupo es Coalició per Balears, vinculado al proyecto de Joan Monjo en Santa Margalida. Coalició per Balears opta también a Cort y su cabeza de lista es Josep Lluís Bauzá, que rompió con el partido naranja por el que fue candidato hace cuatro años. También opta a Cort (aunque no al Parlament ni al Consell) la CUP, referente de las candidatruras de unidad popular que existen en Catalunya.

Extrema derecha

Hay grupos que no tienen actividad más allá de la que realizan a través de sus páginas en internet. Tres de las cinco formaciones testimoniales que se presentan al Parlament, concretamente Nuevo Orden Nacional, Reset-Reinicio, y Proyecto Liberal Español, muestran en su páginas de las redes planteamientos próximos a Vox en algunas cuestiones. Estos tres grupos han presentado también listas en diferentes municipios de Mallorca, donde su papel puede resultar más determinante que en una elección de ámbito insular.

En total, y por lo que se refiere al Parlament –que es quien decide y vota la investidura del presidente o presidenta del Govern– se presentan 12 candidaturas por Mallorca. Sin embargo, es muy posible que la investidura dependa de los escaños que se eligen por Eivissa y del único que aporta Formentera.