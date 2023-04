El Pi propone reconvertir hoteles viejos en viviendas y centros de salud.

El Pi propone, con ocasión de las elecciones de mayo, acelerar la reconversión de establecimientos hoteleros obsoletos y de baja calidad de Baleares en viviendas a precio tasado, edificios administrativos, centros sociosanitarios o de innovación. El candidato de El Pi a la presidencia del Govern, Josep Melià, ha señalado que, según la actual ley turística, está «demostrado» que es «poco atractivo» para la iniciativa privada acogerse a la reconversión, por lo que es necesario hacer más atractiva la legislación en este sentido.

Con la propuesta de El Pi se logra, primero, eliminar plazas turísticas viejas y de baja calidad y, por otra, se aborda el problema de la falta de vivienda a precio asequible con la fórmula de vivienda a precio tasado. Melià ha indicado que El Pi propone además cambios legislativos en la fórmula del cambio de uso contemplado en la ley turística. Actualmente el promotor que se acoge a la reconversión de un establecimiento hotelero en viviendas debe destinar el 50 % a pisos de protección oficial, un porcentaje «demasiado elevado».

El Pi plantea que las viviendas a precio tasado deben cumplir una serie de características: no pueden tener una superficie útil superior a los 90 m², el precio debe ser inferior al precio máximo de la vivienda de protección de régimen especial, o bien no puede superar los 1.819,20 €/m², lo que significa que rondarían los 160.000 a 180.000 mil euros. Con todo, el candidato ha finalizado su intervención indicando que podrían acceder a esta categoría de viviendas personas que no sean propietarios de una vivienda; además, no se podrían vender durante veinte años, por tanto, quien acceda a una vivienda de esta categoría no puede mantenerlas vacías, ni destinarlas a segunda residencia o cualquier otro uso no residencial.