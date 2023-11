El cantautor Ismael Serrano ha asegurado estar «flipando» tras haber sido «citado sin citar» durante un rifirrafe entre el candidato y presidente en funciones, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en torno a una cita de Antonio Machado «erróneamente» atribuida. «Es un poco heavy», ha señalado el cantautor. Sánchez ha citado a Antonio Machado durante su primera intervención cuando se refería a la amnistía, rescatando el verso 'Hoy es siempre todavía'.

En su respuesta, Feijóo le ha afeado no mencionar la cita completa. «Dígala completa señor Sánchez. Hasta en las citas miente usted. Dice 'hoy es siempre todavía, toda la vida es ahora' y omite 'Y ahora, ahora es el momento de cumplir las promesas que nos hicimos'. Esta es la cita completa», ha respondido el líder popular. Posteriormente, Sánchez ha revelado que esa parte de la cita correspondía a Serrano. Posteriormente, Serrano ha matizado que esa frase citada por Feijóo es suya. «Lo único que es de Marchado es 'hoy es siempre todavía', creo que está en 'Proverbios y cantares'. Y el resto es un 'speech' de presentación que incluí en el disco 'Principio de incertidumbre', en un directo», ha explicado Serrano después del 'encontronazo' en el Congreso. Esta, sin duda, se ha convertido en una de las anécdotas de la jornada y en un fuente de memes en las redes sociales.

En 'Ahora', la canción en la que se incluye esa cita a Machado, Serrano comienza a hablar para presentar el tema con unas palabras que luego han sido reproducidas por Feijóo atribuyéndolas al poeta sevillano. «Todo el texto es mío, evidentemente», ha asegurado Serrano, para luego señalar que las horas posteriores a la cita ha recibido muchas llamadas. «No estaba siguiendo el debate de investidura, me he enterado por las redes sociales y, de repente, me ha petado el teléfono. Me han llamado de todas partes y estoy flipando porque, que te citen sin citarte es maravilloso, pero que te citen atribuyendo tus palabras a Machado es un poco 'heavy'», ha indicado.

En cualquier caso, Serrano ha exculpado la equivocación afirmando que es algo que «también tiene que ver con Google». «(La frase) No se va a encontrar en ningún texto de Machado porque, como tantas otras citas de las que hay en Google atribuidas, no son ciertas: esto debería hacernos pensar», ha alertado. «Es verdad que en Google hay varias páginas que lo atribuyen a Machado, pero no todo lo que encontramos en Google es cierto», ha apuntado el cantautor madrileño. Respecto al uso de este verso, Serrano ha explicado que es una frase recurrente en su obra. "Ese verso lo he utilizado en muchas ocasiones porque me parece un verso hermoso y 'hoy es siempre todavía' es simplemente un octosílabo que aparece en 'Proverbios y cantares', no tiene más.

Lo cito ahí en esa introducción que ni siquiera forma parte de la canción«, ha remarcado. De hecho, después de esa grabación el músico compuso un álbum al que puso de título 'Hoy es siempre' y otro que llevaba por nombre 'Todavía'. »Es una frase recurrente en mi carrera y está incluido en alguna canción y demás, pero en este caso es que la utilizo para presentar una canción«, ha concluido. »No es por darme el pisto. Pero ese añadido no es de Machado. Es de un servidor. Forma parte de la presentación que hice de la canción 'Ahora' en la grabación de un concierto en vivo (Principio de Incertidumbre)", comentaba en su cuenta de X el cantautor paralelamente al desarrollo del discurso de investidura.