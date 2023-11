«El acuerdo de PSOE y Junts es básicamente un pacto por la amnistía para investir a (Pedro) Sanchez, todo lo demás es una lista de diferencias». Así se ha referido la coordinadora técnica de Podem Illes Balears, Lucía Muñoz, al pacto entre socialistas y el partido de Carles Puigdemont, que permite desbloquear la investidura.

No obstante, ha precisado que «Podem celebrar que no haya un gobierno de PP y Vox y que se avance en la desjudicialización del conflicto político en Cataluña». No obstante, ha insistido en que «sigue habiendo mucha incertidumbre sobre la que podrá hacer el gobierno que surja de esta investidura. Somos prudentes, no estamos eufóricas».

A su modo de ver, «es un acuerdo para evitar un mal mayor». En este punto, ha expresado su preocupación porque «esté ausente del debate todo tema social. Hace cuatro años la negociación de la investidura giraba en torno a la conquista de derechos y ahora solo gira en torno a Puigdemont y al miedo a la derecha. Tenemos dudas de que se avance en derechos feministas y LGBTI, en la democratización del Estado, en políticas sociales urgentes -como la intervención en el precio de los alimentos-, en la necesaria reforma fiscal para que pague más quien más tiene, etc. Todo esto es necesario para frenar a la derecha anti democrática que estamos viendo estos días en las calles».