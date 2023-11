El PSIB quiere que el Parlament condene los ataques que están sufriendo sus sedes en protesta por el anuncio de la ley de amnistía. Los socialistas han registrado una propuesta urgente en la Cámara balear en la que se pide la condena a los atques «antidemocráticos» a sedes de partidos, sindicatos, policía «e instituciones clave de nuestra democracia». También se pide una llamada a la ciudadanía a que actúe con mesura y respeto a sus representantes «en nombre de la convivencia». Por último, la propuesta de PSIB expresa que la democracia es incompatible con estos actos violentos.

La propuesta denuncia que los socialistas de toda España están recibiendo un fuerte acoso, con ataques a muchas de sus sedes. También menciona los ataques contra la sede del STEI y denuncia que incluso las fuerzas de seguridad han recibido consignas «contrarias a la democracia». Añade que, desde el respeto a la discrepancia y al derecho de manifestación, no se puede tolerar que determinados grupos «acobarden a los no piensan como ellos» con amenazas e insultos, «arrogándose la posesión de la verdad absoluta, el patriotismo y la defensa de España».

El texto considera «preocupante» que, después de estos enfrentamientos políticos, algunos líderes políticos animen las protestas y justifiquen la violencia con propuestas como la ilegalización del PSOE o palabras que alienten a la Policía a no cumplir su función. "Ante el odio, la ira y el enfrentamiento que está promoviendo partidos y grupúsculos de extrema derecha ante las sedes socialistas con discursos de reconquista patriótica y con un mensaje que llama a la revuelta, los demócratas no podemos callar", añade.

"No podemos tolerar actitudes fascistas que deshumanizan al adversario y niegan que la soberanía nacional reca en el pueblo«, indica el PSIB en su propuesta. En el texto se critica que un diputado de Voz comparara al STEI con la Stasi y señalara a este sindicato para que después fuera atacado. »Frente a los que odian y quieren crispar a la sociedad, los socialistas seguimos defendiendo la vía de la palabra, el reencuentro y la convivencia en el marco de la Constitución", concluye.