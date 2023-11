Tras varios días agregando incertidumbre a la situación política en España, Carles Puigdemont y Junts están más cerca de validar el acuerdo para la amnistía, y consecuentemente facilitar la investidura del candidato del PSOE, Pedro Sánchez. Este lunes por la mañana se han retomado las conversaciones en Bruselas entre el equipo negociador de los socialistas y los independentistas. Además, la plana mayor de la formación independentista ha viajado nuevamente a la capital de Bélgica para trabajar con su líder en la explicitación del pacto.

En concreto, el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, está este lunes en Bruselas para intentar cerrar un acuerdo con el expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, que asegure la investidura del presidente del Gobierno en funciones. Su presencia coincide con la decisión de los miembros de la permanente de Junts de desplazarse este lunes a la capital belga para encontrarse con Puigdemont. Las negociaciones entre Junts y PSOE se enfriaron el pasado viernes porque mantenían discrepancias sobre el alcance de la amnistía, dado que los primeros quieren que incluya a los afectados por el caso 'Volhov' (presunto desvío de fondos públicos para actividades vinculadas al proceso independentista) y casos enmarcados en 'lawfare'.

Asimismo, el exportavoz de En Común Podem en el Congreso Jaume Asens, que es uno de los negociadores de Sumar para la investidura, ha augurado este lunes que «en las próximas horas, como mucho mañana», se va a cerrar un acuerdo con Junts que posibilite una investidura de Pedro Sánchez «esta misma semana».

Así lo ha asegurado en una entrevista en RNE recogida por Efe, en la que ha insistido en que están «en la cuenta atrás, en el tramo final de una negociación que ha sido difícil pero que ya está llegando a su fin». «Yo creo que en las próximas horas, como mucho mañana, se va a cerrar y se va a comunicar el acuerdo. Estamos en la recta final, estamos llegando a la meta, pero es verdad que a veces en la recta final, cuando se está a pocos metros de la meta, puede tener sustos», ha indicado. No obstante, Asens ha comentado que no ve «ahora mismo ningún obstáculo importante para que el acuerdo se pueda firmar en las próximas horas y, por tanto, podamos tener una investidura esta misma semana».

Al tiempo, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha instado este lunes a Junts a ser «muy cuidadosos» a la hora de pactar con el PSOE los últimos detalles de la futura ley de amnistía, para evitar que los cambios que introduzcan en el borrador «faciliten una vía de impugnación» ante el Tribunal Constitucional. En declaraciones a La 2 y Ràdio 4, Rovira ha defendido el pacto alcanzado el pasado jueves por ERC y el PSOE, que incluye una ley de amnistía para todos los encausados e investigados por el 'procés', y ha subrayado que habrá que «estudiar a fondo» los cambios que puedan acordar en las próximas horas JxCat y los socialistas.

Ayer domingo, el expresidente catalán Carles Puigdemont publicó un mensaje en la red social X en el que puso el foco en los casos de «lawfare», de «judicialización de la política», que quiere incluir en la ley de amnistía: «El uso estratégico de las leyes para perjudicar a disidentes o rivales políticos no busca hacer justicia sino conseguir, por medios inaceptables en democracia, efectos políticos a través del poder judicial», denunció. «Todos son casos de lawfare», ha advertido Rovira, que ha destacado que la ley de amnistía «no va de casos ni de personas», sino que debe «amnistiar unos hechos que han sido considerados delitos» por haber defendido la causa independentista.

Según Rovira, «no existen leyes particulares específicas y concretas para personas determinadas, esto lo prohíbe el propio ordenamiento jurídico». Para hacer «una buena ley, que no sea recurrida, que no sea impugnada en el Tribunal Constitucional fácilmente», que tenga seguridad jurídica y pase «todas las pruebas de estrés», hay que ser «muy cuidadosos, muy delicados, a la hora de utilizar la técnica jurídica», ha insistido.

«Tendremos que garantizar que esta ley no es arbitraria, que no es ambigua, que tiene suficiente seguridad jurídica para no facilitar una vía de impugnación ante el Tribunal Constitucional», ha añadido. En cuanto a la reactivación de su causa relacionada con Tsunami Democràtic, ha denunciado que el informe de la Guardia Civil es una «maniobra política» con «falsas acusaciones de terrorismo por las movilizaciones pacíficas» contra la sentencia del 'procés'. Rovira ha explicado que, si se aprueba la amnistía, deberá decidir con su familia si ha llegado el momento de volver a Cataluña, después de haber huido a Suiza en 2018.