El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado este viernes convencido de que Pedro Sánchez ya ha pactado la amnistía con los independentistas, aunque no descarta que haya nuevas elecciones porque tiene claro que el Gobierno de España depende del expresidente catalán Carles Puigdemont. Así lo ha asegurado en una entrevista en Telecinco recogida por EFE, al ser preguntado por la intervención del presidente catalán, Pere Aragonés, en el Senado, donde dejó claro que «la amnistía es el punto de partida» para que Cataluña vote un referéndum de independencia. «Aragonés nos ha dado por supuesto que la amnistía está pactada, que es el paso previo al referéndum», ha señalado, tras ironizar con que ahora, por lo menos, tienen esta información, que Sánchez «oculta» y sobre la que considera que existe «oscurantismo».

Por otra parte, el líder del PP ha considerado posible que el presidente del Gobierno acceda a un «referéndum disfrazado de consulta», no vinculante, en Cataluña. «Si Puigdemont quiere que haya elecciones, las habrá» Preguntado por la posibilidad de que haya nuevas elecciones, Feijóo ha sido claro: «Si Puigdemont quiere que haya elecciones, las habrá» y si éste le da los votos a Sánchez y es capaz de convencer a Podemos, «probablemente tendrá investidura», ha apostillado.

«Lamentablemente lo que ocurre en España en este momento, no se decide en España. Lo que ocurra en el Gobierno las próximas semanas se decide en Bruselas, y no porque lo decida la Comisión, sino porque lo decide el presidente Puigdemont», ha indicado el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

En este sentido, ha considerado de «ciencia ficción» que la gobernabilidad de España, que es «la cuarta economía del euro», la decida «una persona que está buscada por la Justicia». En cuanto a la situación en Oriente Próximo, ha dicho que el Gobierno está haciendo el «ridículo», al señalar que «una parte del Gobierno no puede decir los disparates que ha dicho desde un despacho oficial y con la bandera de España detrás». Y ha considerado que lo único que se puede hacer el presidente del Gobierno con la ministra Ione Belarra es «cesarla», aunque, ha apuntado, que no puede cesarla porque si lo hace Sánchez no sería presidente.