El PSOE espera investir a Sánchez a partir de la segunda quincena de octubre y da por hecho el voto de Coalición Canaria

El PSOE espera que la sesión de investidura del presidente del Gobierno en funciones y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez, se produzca a partir de la segunda quincena de octubre, aunque la fecha aún está por cerrar, pues depende de los acuerdos con otras formaciones, principalmente con el independentismo catalán. Uno de los apoyos con los que cuentan en la dirección socialista es el de Coalición Canaria, a pesar de que esta formación votó a favor del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo en la votación de este miércoles en el Congreso de los Diputados. El líder 'popular', sin embargo, no logró la mayoría necesaria y tampoco lo conseguirá en la segunda votación que se llevará a cabo en 48 horas. A partir de ese momento, será el turno de Sánchez que intentará aglutinar los apoyos para seguir en La Moncloa. De hecho su partido tiene previsto incrementar los contactos con el resto de formaciones a partir de ese momento, según trasladan varias fuentes del PSOE y de Moncloa que sostienen que a partir del viernes «se abre una nueva etapa». Así, uno de los principales dirigentes del PSOE considera que sería muy ajustado ir a una sesión de investidura antes del puente del Pilar, el 12 de octubre y por tanto debería celebrarse como mínimo en la segunda mitad del mes. El cronómetro para evitar que se disuelvan las Cámaras y haya nuevas elecciones ya está en marcha y debe haber nuevo presidente antes de dos meses después de la primera votación, es decir antes del 27 de noviembre. En las filas socialistas evitan concretar más sobre la fecha de la elección de Sánchez, pero recuerdan que no depende únicamente de ellos sino que necesitan alcanzar acuerdos con otras formaciones. Principalmente deben cerrar un pacto con Junts, el partido del expresidente catalán Carles Puigdemont, que exige una amnistía a los encausados por el procés. El encaje de la investidura no es sencillo, la próxima semana --4 y 5 de octubre-- Sánchez estará en Granada para participar en la reunión de la Comunidad Política Europea y la reunión informal de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. Además, el 31 de octubre será la jura de la Constitución de la Princesa Leonor pero, según indican, este acto no condicionará la fecha de la investidura.

Encargo del Rey y reuniones formales Hasta el momento en el PSOE han evitado pronunciarse sobre una hipotética amnistía, bajo el argumento de que era el momento de la investidura de Feijóo. Sin embargo, en las últimas semanas han venido insistiendo en que una vez se confirmase su fracaso, sería el turno de Sánchez y en ese momento darían las explicaciones oportunas. Por tanto, según señalan destacados dirigentes socialistas a partir de este viernes --tras la segunda votación a Feijóo y la confirmación del fracaso de su investidura-- comienza una nueva etapa y los socialistas incrementarán sus contactos e intercambios con el resto de fuerzas políticas para amarrar los apoyos necesarios. En todo caso, precisan, esperarán el encargo del Rey para llevar a cabo las reuniones formales. El mismo viernes está previsto que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, se traslade a La Zarzuela para comunicar al Rey que la investidura no ha salido adelante y a continuación el monarca abrirá una nueva ronda de contactos con los líderes políticos. Esta podría realizarse entre el lunes y el martes de la semana que viene y culminaría con la designación de Sánchez como candidato. Sánchez «está sereno» Las explicaciones de Sánchez, que se han venido aplazando durante todo el mes, se pueden ir produciendo en distintos momentos, según deslizan fuentes de su entorno. A este respecto, confirman que tras la designación del Rey, el presidente en funciones comparecerá en Moncloa. Además, tal como recuerdan, tiene varias intervenciones en los próximos días, en las que se pueden ir conociendo más detalles de los planes del Gobierno respecto a los acuerdos de investidura y la amnistía. Este sábado Sánchez estará en La Rinconada (Sevilla) en un acto de partido y la semana que viene se someterá a las preguntas de los medios en una rueda de prensa en Granada. Las fuentes consultadas señalan además que Sánchez se encuentra «sereno» ante los días que tiene por delante y después de dos días de investidura en los que ha guardado silencio, ya que declinó contestar a Feijóo en su investidura y delegó esta tarea en el diputado y exalcalde de Valladolid, Óscar Puente. La agenda canaria Aunque el principal escollo para que Sánchez siga en La Moncloa son los partidos independentistas y en particular Junts, el PSOE necesita cerrar acuerdos con más partidos. Uno de ellos es Coalición Canaria, que podría dar su apoyo al PSOE a pesar de haber votado a Feijóo este miércoles. En el PSOE dan por hecho que contarán con el voto favorable de este partido y aseguran que la «agenda canaria» saldrá adelante, en referencia al conjunto de medidas que Coalición Canaria pone como condición para entregar sus votos. A este respecto, fuentes de Coalición Canaria apuntan que su voto también está condicionado a la posición que finalmente adopte el PSOE sobre la amnistía y por tanto «cuando hablen con claridad» decidirán el sentido de su voto. Señalan además que no han vuelto a hablar con los socialistas desde las negociaciones para la Constitución de la Mesa del Congreso, en agosto.