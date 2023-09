La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha asegurado que, en caso de que la investidura de Sánchez salga adelante, «se va a abrir esa cuestión que ha estado cerrada con tantas cadenas» en el Estado, en referencia al debate territorial. «Tal y como están las cosas, es una situación oportuna para encauzar las cosas entre todos y hacer fuerza ante el Estado», ha advertido.

En una entrevista concedida a ETB1, recogida por Europa Press, Aizpurua ha considerado que, en la actual situación en el Estado, «es necesario» que las fuerzas vascas y catalanas «vayan juntas» en cuestiones como ésa «si queremos avanzar y situarnos bien como país». «Creo que en esta legislatura se va abrir esa cuestión que ha estado cerrada con tantas cadenas. Estoy convencida de que habrá oportunidad de abrir el planteamiento estructural que tiene el Estado en la cuestión territorial y debatir sobre ello, y unir fuerzas los vascos con los catalanes será por el bien de todos», ha asegurado.

En su opinión, tanto vascos como catalanes «tenemos un único objetivo», y es que, «lo que hay en el fondo de eso que llamamos cuestión territorial es que existen unos enfoques e identidades nacionales que deben ser respetadas». «Tal y como están las cosas, es una situación oportuna para encauzar las cosas entre todos y hacer fuerza ante el Estado. Y ahí sí que harán falta las fuerzas de todos, y estar lo más unidos posible, porque es un estado lo que tenemos enfrente. Si vamos unidos, tenemos la oportunidad en esta legislatura de situar en sus parámetros justos la cuestión de las naciones sin estado y darle una solución», ha concluido.

La puerta a la derecha

La portavoz de Bildu también ha afirmado que tiene «total confianza» en la investidura del candidato del PSOE a la reelección como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque lo contrario «sería abrir una puerta a la derecha» con una repetición de las elecciones generales que, en su opinión, «sería bastante peligrosa».

En este sentido, ha señalado que, quitando a las fuerzas de la derecha, EH Bildu dialoga «con todos los partidos», y que, aunque con el PSOE «aún no hemos puesto nuestras condiciones para la investidura, hablar hablamos». Así, la dirigente independentista ha dicho que el pleno de investidura del candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, «es algo estéril, una pérdida de tiempo, que está claro que no a tener resultado», y ha considerado que «no sé si va a ser bueno para el propio Feijóo».

«Lo asumieron como campaña desde el inicio cuando decidieron que se presentara, pero lo que es cierto es que ha abierto una vía que no va hacia ninguna parte. La sesión de investidura se va a celebrar, pero va a ser una sesión que no va a servir para nada, solo para marcar la posición o como campaña», ha explicado. En este sentido, ha considerado que «las elecciones no se van a repetir», ya que tiene «total confianza» en que la posible investidura de Sánchez salga adelante, tras lo cual «será una legislatura complicada, pero habrá legislatura».

«Puede suceder de todo y es muy complicado y un riesgo decir que sí, pero tengo total confianza en que va a suceder (la investidura de Sánchez), porque lo contrario sería volver a abrir una puerta a la derecha repitiendo elecciones, y creo que ni PSOE ni otros quieren asumir esa responsabilidad. Sería bastante peligroso volver a dejar esa puerta abierta y dar la posibilidad a la derecha de llegar al gobierno, algo que podría suceder», ha asegurado.