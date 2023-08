El coordinador general del PP, Elías Bendodo, se ha mostrado confiado en que Vox finalmente acabe expresando su apoyo a una posible investidura del líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, pese a dejarlo en el aire, remitiéndose al comunicado de después de las elecciones en el que los de Santiago Abascal hablaban de predisposición a facilitar la gobernabilidad aún sin entrar dentro del Ejecutivo. «Para nosotros sigue vigente», ha defendido Elías Bendodo en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, al ser preguntado por la postura que expresó este lunes el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, de supeditar el apoyo de su partido a que los 'populares' dieran explicaciones sobre la votación de la Mesa del Congreso.

En este contexto, Bendodo ha señalado que en 'Génova' confían «no solo en la palabra dada», sino también en los comunicados que emitió la formación de Santiago Abascal tras las elecciones en las que aseguraba que no se opondría a un Gobierno de Alberto Núñez Feijóo en solitario. «Vox suele cumplir las palabras que da, suele cumplir sus compromisos y por tanto estamos convencidos de que no hay motivos para que no se cumpla ahora, en el momento clave que es la hora de la verdad cuando uno tiene que decir a qué candidato apoya», ha señalado Bendodo, justo antes de que el Rey Felipe VI reciba primero a Santiago Abascal, para luego verse con Pedro Sánchez y el propio Feijóo. Y es que Vox emplazaba al PP a dar explicaciones sobre estas votaciones de la Mesa del Congreso, sugiriendo un «cordón sanitario» a su formación, y esperaba que aclarara su postura de manera «urgente» y pública antes de que Abascal se viera con el Rey.

Por ello, el 'número tres' del PP ha vuelto a recalcar la intención de Alberto Núñez Feijóo de poder ir a una investidura, si así lo decide el Rey, defendiendo que es el candidato con más apoyos en la actualidad, insistiendo en que, junto a Vox, ya cuenta con 172 votos sumando los de CC y UPN. Y se ha puesto en contraposición del otro candidato, el socialista Pedro Sánchez, sugiriendo que «ahora no tiene prisa porque no le salen las cuentas»: «Como mucho puede acudir con sus 121 escaños más los 31 de Sumar». Por ello, ha repetido que estamos ante tres escenarios posibles, el de la repetición electoral, un gobierno monocolor del PP o que Sánchez reedite su Ejecutivo de coalición, algo que, bajo su punto de vista, se trata del «Plan B para España».

«Y estos planes siempre son una chapuza», ha sentenciado. «Por tanto, la vía rápida, correcta, creo que es un Gobierno del que ganó las elecciones, también por tradición democrática en nuestro país», ha defendido Bendodo. Y ante los plazos de una posible investidura, Bendodo ha recordado que esto depende ahora de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, aunque ha emplazado que «se resuelva cuanto antes» teniendo en cuenta la sucesión de cumbres europeas que se darán a partir de ahora por la Presidencia Española.