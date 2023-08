Vox mantiene en vilo al PP al no garantizar su apoyo a Feijóo

Vox ha urgido al PP a que aclare, antes de que su líder Santiago Abascal se reúna este martes con el Rey, si apuestan por un pacto como los alcanzados en Valencia, Baleares, Extremadura o Aragón o si mantienen la «deriva» de excluirles con un «cordón sanitario» como en la Mesa del Congreso.

Así lo exigió el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, que insistió en que el PP tiene que dar explicaciones públicas para aclarar si quiere seguir con la senda de los «acuerdos racionales y sensatos» con Vox o si opta por abonar un «cordón sanitario antidemocrático» para aislarles, lo que cree que «de facto» convertiría al popular Alberto Núñez Feijóo en «socio» de Pedro Sánchez (PSOE).

Garriga advirtió de que es «importante» que el PP dé esas explicaciones antes de que Abascal se reúna hoy con el Rey –en el marco de la ronda de consultas que Felipe VI inició este lunes para la investidura–, para saber si el partido de Feijóo está dispuesto a trabajar para recuperar la «neutralidad institucional» o si va a seguir abandonado ese «cordón sanitario» como el de la Mesa del Congreso, que «ha arrinconado a más de tres millones de españoles».

Garriga ha recordado que Vox ofreció hace días sus votos al PP para que Feijóo fuese investido, como alternativa al «Gobierno de destrucción nacional» de Pedro Sánchez, pero que todo ello estaba supeditado a que los populares trabajaran «sin descanso y abiertamente» para recuperar la «neutralidad» de todas las instituciones del Estado. Por su parte, el ‘popular’ Esteban González Pons ha insistido en que Alberto Núñez Feijóo debe someterse a una investidura al tiempo que ha reclamado a Abascal, que «cumpla su palabra» y comunique al Rey que apoya la formación de un gobierno del PP.

Hemeroteca

El vicesecretario de Acción Institucional del PP ha empleado la hemeroteca de Pedro Sánchez en 2016 para defender que el rey debe proponer a Feijóo como candidato a la investidura dado que ha ganado las elecciones y que, si Vox confirma su apoyo, llegará con más apoyos explícitos a la ronda de contactos. Pons se ha dirigido al líder de Vox para decirle que confía en que «mantenga su palabra», ofrezca su apoyo a Feijóo y le dé «más importancia a retirar a Pedro Sánchez del Gobierno que a ninguna otra discrepancia» que ambos partidos hayan podido tener en un momento concreto. El Rey Felpie VI inició este lunes en el Palacio de la Zarzuela su ronda de consultas para designar candidato a la investidura.

Ronda

El líder de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Javier Esparza, fue el primero en ser recibido por el Rey y le comunicó su apoyo a una investidura de Feijóo porque así lo comprometieron en las elecciones y su partido tiene «palabra». Coalición Canaria se mostró partidaria de que haya un Gobierno «cuanto antes» y llamó a hacer «todos los esfuerzos posibles para que la legislatura pueda echar a andar», en palabras de la diputada Cristina Valido tras su encuentro con Felipe VI. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, llamó a no precipitarse dado que en estos momentos ningún candidato tiene mayoría. No son partidarios de afrontar una «investidura flash como si hubiera una mayoría clara». Esteban, que con el Rey conversó durante una hora, reiterando que el PNV no apoyará a Feijóo porque no estará «en cualquier combinación en la que sea necesario Vox».

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, que cerró la ronda de este lunes reiteró ante el Rey su apoyo a la investidura de Sánchez, pero aseguró «respetar» la posibilidad de que el encargo pueda recaer primero en Feijóo. Admitió que el Rey no va a escuchar a todas las formaciones y que «la ausencia de algunas fuerzas impide cotejar cuáles son los apoyos de Sánchez», en alusión a ERC, Bildu y Junts, que se han borrado de la ronda de audiencias en Zarzuela. Así las cosas, el sí a Feijóo explicitado por UPN y Coalición Canaria en la primera jornada de la ronda de consultas del Rey, que también se ha entrevistado con PNV y Sumar, no ha permitido despejar el escenario.