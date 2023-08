El vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del Partido Popular, Borja Sémper, ha asegurado que Vox había manifestado al PP el voto a favor de Cuca Gamarra como presidenta del Congreso, y luego «ha hecho otra cosa diferente» votando a su propio candidato, y ha confirmado que Alberto Núñez Feijóo seguirá recabando apoyos para presentarse a la investidura. En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, Sémper ha explicado que en el PP desconocían que Vox votaría a su propio candidato, el diputado Ignacio Gil Lázaro, en lugar de apoyar la propuesta de los 'populares'. «No teníamos conocimiento, pues sí que había manifestado que iba a votar a Cuca Gamarra y luego ha hecho otra cosa diferente. Está en su perfecto derecho», ha subrayado.

En este sentido, el dirigente del PP ha criticado que Vox «en determinados momentos» siga «el juego» al PSOE con sus decisiones, apelando que será la formación de Santiago Abascal la que deba «dar cuenta» a su electorado y a la ciudadanía sobre lo ocurrido en las votaciones de la Presidencia del Congreso.

Sémper ha defendido que el PP no ha dejado a «nadie» fuera de la Mesa del Congreso, en respuesta a las acusaciones de Vox, que recriminaba la falta de apoyo de los 'populares' para entrar en el órgano rector de la Cámara Baja. «En función de nuestro peso en el Congreso tenemos derecho a cuatro miembros en la Mesa (...) No teníamos ningún compromiso con nadie», ha reclamado, insistiendo en que el PP tiene 137 escaños y que, pese a que es la primera fuerza política en las Cortes, no tendrá la Presidencia del Congreso.

Por otra parte, Sémper ha confirmado que Feijóo se presentará a la investidura para ser elegido presidente del Gobierno y ha recordado que cuenta con el apoyo de otras fuerzas políticas, como Vox, para afrontar este proceso. «Es muy complicado, no nos engañamos, pero es nuestra responsabilidad. Hemos ganado las elecciones, tenemos el mayor número de votos y el mayor número de diputados», ha recordado. El dirigente del PP ha explicado que su formación no va a renunciar a intentar «una alternativa» a un Gobierno de Pedro Sánchez «con Puigdemont, Junqueras y Otegi», con «los que se quieren ir de España y no tienen un proyecto común».