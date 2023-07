El PP ha ganado las elecciones generales en Ibiza, ya que ha logrado 21.759 votos; se trata del 39,36 % del total, lo que representa un incremento de 13,84 puntos respecto a noviembre de 2019. Cabe destacar que el candidato de los populares al Congreso por baleares, José Vicente Marí, es ibicenco.

Por su parte, el PSIB-PSOE es la segunda fuerza política más votada; ha cosechado 17.428 sufragios; es el 31,52 % del total, es decir, 3,52 % puntos más que en los últimos comicios.

La tercera formación política más votada es Més per Mallorca- Més per Menorca- Sumar, que ha conseguido el apoyo de 7.459 electores; se trata del 13,49 %. Esta coalición no se presentó hace cuatro años, por lo que no se puede comprar su resultado.

Vox se ha quedado con la cuarta posición, al obtener 7.051 papeletas de las urnas, que suponen el 12,75 % del total. La formación representada por Jorge Campos en las Islas ha perdido 1,77 puntos respecto a los comicios celebrados en 2019.