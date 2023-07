Las elecciones generales del 23J se configuran como una lucha de bloques. La mayoría de las encuestas publicadas pronostican una mayoría conservadora: el PP y Vox podrían gobernar en mayoría. El partido de Santiago Abascal mantendría la tercera posición en el hemiciclo del Congreso, pero parece que perderá algunos escaños, a favor de Núñez Feijóo. Aún así, la formación se ha reafirmado en sus fundamentos ideológicos, mostrándose a favor de derogar el «falso derecho al aborto» y la ley trans. Los jóvenes encuestados por Ultima Hora reciben las medidas del programa de Abascal, la mayoría con estupor, temor y sorpresa: «Si gobierna Vox me voy del país. Y no es una broma», llega a decir Marga Quetglas, mallorquina de 21 años.

La campaña electoral llega ya a su fin. Las cartas están prácticamente echadas y quien más quién menos tiene ya formada una idea de cada uno de los cuatro candidatos y partidos principales. «Vox me parece un partido rancio, enfocado a la típica gente que se 'traga' las fake news», opina Miguel Félix, de 21 años. A Estefanía Sans, 22 años, algunas de las propuestas de Vox no le desagradan: «En educación, me parece bien que quieran unificar el examen de Selectividad en toda España, porque siempre recaemos en diferencias entre las comunidades autónomas», expone. También concuerda con eliminar el requisito -en el caso balear- del catalán para procesos selectivos de carácter laboral: «En lugar de un mérito se convierte más en obstáculo», apostilla Estefanía. Sin embargo, son los puntos más polémicos del programa, como las medidas negacionistas del cambio climático o la intención de derogar la ley del aborto, las que la alejan de escoger su papeleta: «Si me quedase embarazada ahora, seguramente lo tendría, pero es una decisión totalmente personal y defiendo que cada mujer pueda decidir libremente qué hacer. Me parece un derecho fundamental del siglo XXI».

«Si gobierna Vox me voy del país»

Bruno Porto, 27 años, cree que quienes voten a Abascal lo hacen porque consideran que el gobierno de Sánchez no lo ha hecho bien y ootarán por el extremo contrario para ver si las cosas cambian, pero los extremos, advierte Bruno, «no son nunca buenos y no hay que usar de chivo expiatorio a la izquierda». - A pesar de posicionarse en las antípodas ideológicas, Bruno ha leído el programa electoral de Vox y lo resume en una palabra: «Fascista. Quieren quitar la ley del aborto, la ley trans...Es un retroceso enorme». Por ello, ante el «temor» de las decisiones que pueda tomar el partido de Abascal, el joven asegura con rotundidad: «Si gana Vox me voy del país. Y no lo digo de bromas. No me voy a quedar a la espera de que todo se desmantele. Me iré a algún lugar en el que se garanticen los derechos básicos, acorde a mis valores».

«A mí Vox me parece volver a lo antiguo», resume Raquel Martín, de 25 años, mientras que su amiga Laura Albertí, de 18 años y estudiante de Derecho, votará al PP y no vería mal un gobierno de Feijóo en coalición con Vox, partido al que ve como «una propuesta radical, pero que quizá va bien para cambiar las cosas tal y como están ahora». Ambas ven con buenos ojos medidas como la de eliminar el requisito lingüístico en sectores como el de la sanidad, pero rechazan la derogación de la ley del aborto y las políticas antiinmigración que Abascal pretende llevar a cabo.