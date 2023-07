Vox no ha fichado a un obispo para restaurar la Oficina Nacional Clasificadora de Espectáculos

El presidente de Vox, Santiago Abascal, no ha fichado al obispo José Ignacio Munilla para restaurar la Oficina Nacional Clasificadora de Espectáculos, como aseguran erróneamente usuarios de redes sociales, que difunden un bulo sobre esta entidad creada en el franquismo y que su autor califica de «broma absurda» que se le ocurrió «tras las últimas barbaridades de Vox».

Usuarios de Facebook (1, 2) y Twitter (1, 2, 3, 4) comparten estos días una publicación del 5 de julio que sostiene que el líder de Vox «ficha al obispo José Ignacio Munilla para restaurar la Oficina Nacional Clasificadora de Espectáculos, que otorgará a cada película una calificación moral» y añade que «las películas clasificadas como gravemente peligrosas serán vetadas en las salas».

Según el mensaje difundido en redes, «Munilla ha declarado: ‘El cine es la calamidad más grande que ha caído sobre el mundo desde Adán. Más calamidad que el diluvio universal, que las guerras mundiales y la bomba atómica. Si no evitamos la propagación de películas inmorales, como Brokeback Mountain o Billy Elliot, el cine podría acabar con la humanidad».

Los comentarios a esta publicación advierten de estar «A un paso de la dictadura, ánimo izquierda» o «Si no votamos nos iremos a los años de la Inquisición».

El autor reconoce que es una «broma absurda»

El presidente de Vox, Santiago Abascal, no ha fichado al obispo José Ignacio Munilla para restaurar la Oficina Nacional Clasificadora de Espectáculos, se trata de una información difundida en redes que el propio autor califica de «broma absurda» y argumenta que se le ocurrió «tras las últimas barbaridades de Vox».

Poco después de la difusión de esta publicación, los usuarios han preguntado a su autor, el escritor Rafael Narbona, si la información era cierta, a lo que ha respondido seguidamente «Ay, que es una broma. Pero las cosas van de tal modo que muchos se lo han creído» y a continuación aclara que «La fuente es muy seria: El Mundo Today», una conocida página web satírica.

El obispo José Ignacio Munilla es muy activo en redes sociales y popular por sus polémicos tuits, tiene una página web personal en la que publica sus conferencias, artículos o consejos, y sube a YouTube sus homilías diarias. El 5 de julio, día en el que se publicó el bulo o «broma absurda», el obispo Munilla habló del episodio del Evangelio «conocido como el de los endemoniados de Gadara».

La Oficina Nacional Clasificadora de Espectáculos es una entidad franquista que establecía los criterios morales a seguir; se creó el 8 de marzo de 1950 como organismo dependiente de la Comisión Episcopal de Ortodoxia y Moralidad.

Las palabras que el autor del bulo atribuye al obispo Munilla son en realidad del padre Ayala, impulsor de la la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), como reconoce en otro tuit: «La frase sí es real. Es del padre Ayala, muy popular durante el franquismo».

Afea las críticas por falta de humor

Pese a aclarar que se trataba de una broma, muchos de los internautas han dado por cierta la publicación y han criticado la iniciativa de Vox, mientras que otros han recriminado el bulo a su autor, que se justifica: «Mi perfil no es un periódico. Yo no pretendo ser un gurú. Nunca pensé que nadie pudiera creerse algo así. Y si se lo han creído, es porque muchos piensan que es posible».

Al día siguiente de subir el bulo a redes sociales y recibir múltiples críticas, su autor publicó otro tuit en el que muestra cierta indignación por los comentarios y que tituló «Cuando una broma absurda se toma en serio».

«Entiendo el enfado de los ultraderechistas -dice en el texto-, pero no los reproches

de personas de izquierdas. Me temo que el humor no es la cualidad más destacada de la izquierda. De hecho, siempre ha tendido a lo lúgubre y solemne. El humor es lo que más molesta a los intolerantes. Seguiré cultivándolo».

La «broma» continúa este 7 de julio con otro tuit en el que su autor sostiene que el obispo Munilla «rechaza la oferta de Santiago Abascal de restaurar la Oficina Nacional Clasificadora de Espectáculos. Prefiere asumir la cartera de Medio Ambiente para promover los desplazamientos en burro».

Este hilo humorístico podría finalizar con la publicación de un tuit sobre la excomunión de su autor, Rafael Narbona, que habría iniciado el obispo Munilla por «atentar contra su dignidad eclesiástica».

Ambos tuits, a diferencia del primero, terminan con una nota aclaratoria y la advertencia: «IMPORTANTE: Esto es una BROMA».

