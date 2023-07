Las frases del único cara a cara entre Sánchez y Feijóo

El único debate entre los dos principales candidatos a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, ha transcurrido en un tono bronco, con continuas interrupciones y ha dejado, entre otras, las siguientes frases destacadas:

Sánchez a Feijóo

- «La sociedad española no va a permitir que usted y Abascal la metan en un túnel del tiempo tenebroso que nos va a llevar a no se sabe dónde».

- «Han tragado con eliminar concejalías y consejerías de Igualdad (...) Es una claudicación ante el machismo con estos vergonzosos acuerdos que está firmando con Vox».

- «A Felipe González le llamaron 'felipismo', a Zapatero ,'zapaterismo' y a mí, 'sanchismo'. Me lo tomo con mucha deportividad».

- «(El PP) lleva cinco años incumpliendo con la Constitución y sin renovar el gobierno de los jueces en nuestro país».

- «Vengo sosteniendo hace tiempo que ustedes gobiernan con Vox. Ustedes sostienen que yo gobierno con Bildu. Le propongo que vayamos diciendo nombres de cargos e instituciones de Vox y de Bildu».

- «Vox es un partido constitucional pero no es constitucionalista».

- «Aquí los machistas asesinan a mujeres y esto tiene la consecuencia de escucharle a usted decir que fue un divorcio duro del candidato de Vox en Valencia».

- «Ustedes sacan siempre a pasear el Falcon porque no tienen absolutamente nada que criticar».

- «Estoy en condiciones de explicar hasta el último céntimo de euro de mi cuenta corriente. Puedo explicar hasta el último de mis viajes. En mi móvil nunca verá un mensaje a un malhechor como ocurrió con Rajoy».

- «Le digo y le repito, soy un presidente limpio, autónomo y libre».

- «Todos los presidentes hemos utilizado el Falcon. La diferencia es que nosotros lo hacemos para apoyar a Ucrania y Aznar para declarar la guerra a Irak».

Feijóo a Sánchez

- «Si usted es el candidato más votado, me voy a abstener en la investidura».

- «Usted ha sido el presidente de la historia de España que menos ha respetado la Constitución».

- «La violencia machista no tiene límite para su condena».

- «Le viene muy bien el señor Abascal. ¿Qué haría el sanchismo sin Vox y que haría Vox sin el sanchismo?».

- «Esto no es el programa de El Hormiguero».

- «De pactos usted no puede dar ninguna lección».

- «¿Me va a dar usted lecciones de terrorismo?».

- «Estoy convencido de que, si tuviera oportunidad, usted pactaría con Vox».

- «Hemos tenido que pactar con Vox porque usted no acepta que gobierne el Partido Popular cuando gana». - «Su preocupación no es que gobierne Vox, sino que no gobierne el PP».

- «Yo no utilizaré ningún medio de transporte del Estado para ir a una boda».