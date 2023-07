La colaboradora televisiva Belén Esteban ha generado numerosos comentarios a todos los niveles en la esfera política y mediática en las últimas horas. La que hasta el momento ha sido habitual de las tardes de Telecinco ha confirmado en una entrevista cuál será el sentido de su voto en las próximas elecciones generales del 23J. Sin dar nombres, se entiende bien a quién se dispone a apoyar Belén Esteban en la próxima cita con las urnas, o más bien, a qué siglas no quiere ver ni en pintura.

Los medios de comunicación nacionales se han hecho eco de estas palabras de Belén Esteban, habida cuenta de su proyección pública y de que sus opiniones a buen seguro calan hondo entre amplios segmentos sociales, atendiendo a los datos de audiencia con los cuales acostumbra a acompañar sus intervenciones televisivas, en Sálvame con Jorge Javier Vázquez o allí donde fuere.

A pesar de que en anteriores elecciones no ha ocultado sus tendencias conservadoras, esta vez no parece dispuesta a apoyar al partido que, por sus alianzas posteriores con terceros, promoverán un retroceso en materia de derechos y libertades de sectores sociales concretos.

Belén Esteban dice que va a dejar de votar al PP por sus pactos con Vox. Las cosas se están empezando a mover. pic.twitter.com/AUSKHtkVHd — Alán Barroso (@AlanBarrosoA) July 5, 2023

De este modo, la apodada como 'Princesa del Pueblo' admitió en el programa de Carlota Corredera Superlativas que «estoy un poco indecisa, porque a mí no me gusta que se junten varios partidos. A lo mejor este año el voto que siempre he hecho no va a ser».

«Yo hay con partidos políticos, no voy a decir nombres, con los que no estoy nada de acuerdo», ha afirmado. «Tengo gente muy cercana, amigos que son como hermanos, que han luchado mucho por tener unos derechos. Lo que no voy a hacer es meter a un partido político, a medias con otro, y en vez de ir para adelante ir para atrás», ha sentenciado.