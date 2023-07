El presidente del Gobierno y candidato a la reelección en las elecciones generales del próximo 23 de julio, Pedro Sánchez, ha asistido este martes por la mañana a un momento culminante de la precampaña, al menos en cuanto a exposición mediática se refiere. Tras visitar las tertulias de Onda Cero y pasar por la entrevista de Pablo Motos en El hormiguero con cierto brillo, hoy ha sido el turno de la entrevista de Ana Rosa Quintana en las mañanas de Telecinco.

El candidato socialista a los próximos comicios generales ha ensalzado su gestión, ha marcado distancias con otras formaciones en términos de pulcritud democrática y se ha pronunciado sobre temas espinosos. «No soy perfecto, pero soy un político limpio» ha esgrimido, antes de señalar que «he cambiado de opinión, pero no he mentido» y poner el foco en el PP, que según su parecer «está tragando con el cuestionamiento de la violencia de género». De este modo Sánchez, ha defendido que la Ley del 'Solo sí es sí' es «una buena ley» que protege a las mujeres porque, «entre otras cosas reconoce una atención especializada a las víctimas de agresiones sexuales».

Según ha apuntado, cada año en España se emiten unas 3.200 sentencias por agresión sexual que es «un motivo de vergüenza sobre todo para los hombres» que, en su opinión, tienen que ser «los primeros concienciados» para acabar con la «lacra» machista. En ese sentido, Sánchez ha dicho que la Ley del 'Solo sí es sí reconoce que el Estado «tiene que facilitar una atención especializada a esas víctimas de agresiones sexuales», o que las condiciones laborales de una mujer víctima de agresión sexual tienen que ser alteradas; se reconocen derechos y prestaciones económicas a mujeres que sufran agresión sexual.

En el pasado, si hubo un presidente del Gobierno del que los medios de comunicación publicaron SMS de apoyo a un corrupto como fue Bárcenas. El problema, es que hoy no tienen nada contra mí porque yo soy un político limpio.@sanchezcastejon en @elprogramadear #LaMejorEspaña pic.twitter.com/0deylukApZ — PSOE (@PSOE) July 4, 2023

.@sanchezcastejon: "No tienen nada contra mí. Yo soy un político limpio, no soy perfecto, pero soy limpio" 🔵 #AR4J https://t.co/SLXWZr9ZfU pic.twitter.com/yBwojS5XWG — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) July 4, 2023

Tras su defensa de la norma Sánchez ha dicho que ha «asumido la responsabilidad en primera persona» de reconocer el «error» y poner encima de la mesa una «solución». Asimismo, el presidente ha criticado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por decir que «lo que es obvio no se menciona», en relación con el reconocimiento de la violencia de género, porque Sánchez cree que la igualdad de género es una cuestión que afecta a todos y es una cuestión de derechos humanos. Asimismo, ha criticado que cuando escucha al líder de Vox, Santiago Abascal, decir que la violencia de género es «un concepto ideológico», Sánchez niega la mayor.

El candidato del PSOE el próximo 23J se ha fijado también en otros temas, como la economía. En este terreno ha reconocido que la tasa de paro es exagerada en nuestro país, ya desde tiempos anteriores al Gobierno de Mariano Rajoy, pero se ha trabajado en ese sentido y se ha logrado reducir el número de personas sin trabajo en España. Así ha defendido ante Ana Rosa que las cosas han mejorado con respecto al inicio de la legislatura. «En esta campaña electoral se está hablando de sanchismo, pero no se habla del balance del Gobierno, de empleo, del problema de la corrupción y de Cataluña».