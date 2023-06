El exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, ha afirmado, sobre la exclusión de Irene Montero en las listas electorales de Sumar, que «había voluntad de matar políticamente a Podemos». «Nos parece que el veto a Irene Montero es algo que puede hacer mucho daño y ya lo está haciendo», ha afirmado Iglesias en una tertulia de Hora 25 de la Cadena Ser.

«Había una voluntad de matar políticamente a Podemos o dejarlo reducido a una expresión muy pequeña, y eso se ha consumado», ha asegurado Iglesias. «Son unas elecciones en las que podemos participar con una posición mucho más modesta de lo que nos gustaría, pero la política es así», ha añadido. Iglesias ha señalado que su partido está actuando con «una gran responsabilidad en un contexto como este», pues todo el mundo se da cuenta de que «el papel de Podemos, a pesar de haber demostrado que moviliza a más de 50.000 inscritos en menos de 24 horas, a pesar de lo que representa, ha quedado en una posición más que modesta».

No obstante, ha subrayado que la formación morada ha dicho que asume el pacto con Sumar porque «lo importante es no ponérselo fácil a la derecha y a la ultraderecha». «Podemos no va a ser la excusa para que se puede decir que nuestro partido no hizo todo lo que estaba en su mano para evitar eso, pero nos parece un error político», ha agregado.

Por ello, ha apuntado, cuando plantean una rectificación es porque entienden «que si eso se produjera» partirían «con muchas mejores opciones para evitar algo que por desgracia parece que se acerca más», según las encuestas. «Son para estar preocupados porque podemos tener un gobierno del PP y Vox», ha destacado.

En este contexto, el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, presidido por Ione Belarra, se reunirá el sábado en medio de la fuerte tensión que mantienen con Sumar por el «veto» a la actual ministra de Igualdad en las listas del 23J y que siguen exigiendo rectificar.

Se prevé que la secretaria general del partido y ministra de Derechos Sociales, que sí estará en la candidatura de Sumar por Madrid, en el puesto número cinco, continuará con la presión a Yolanda Díaz para que rectifique su decisión de dejar fuera a la ministra de Igualdad. Una decisión que en Sumar tienen claro que no tiene vuelta atrás, aunque aún queden seis días -hasta la medianoche del 19 de junio- para registrar las listas completas de todos los partidos políticos que concurren a las elecciones.

Aunque los dirigentes de Podemos no plantean abandonar la coalición con Sumar que firmaron el viernes, no dejan de censurar que Díaz haya apartado a Montero. Algunos, como el exlíder de la formación Pablo Iglesias, ha lamentado que nadie haya podido acabar con la ministra de Igualdad, ni el PSOE, ni la derecha ni la ultraderecha, y que haya tenido que ser desde el propio espacio de la izquierda alternativa quien lo haya conseguido.