La presidenta de En Comú Podem en el Parlament de Cataluña, Jéssica Albiach, ha dado por cerrado el «capítulo desafortunado» sobre las supuestas negociaciones entre Podemos y ERC para presentarse en coalición a las próximas elecciones generales. «No me interesa si ha pasado o no ha pasado. No quiero saberlo. Lo que me interesa es salir juntos a ganar a la derecha y a la extrema derecha. Lo que haya ocurrido hasta ahora forma parte de las miserias de las negociaciones. No tiene más importancia», ha afirmado Albiach en una entrevista en La 2 y Ràdio 4.

Menos de 24 horas después de que En Comú Podem asegurara que la dirección estatal de Podemos le había trasladado que estaba negociando con ERC una coalición electoral para las generales, Albiach ha querido pasar página del asunto, dando por bueno el desmentido de los republicanos, que negaron «tajantemente» que existiera una «negociación abierta» en este sentido. Noticias relacionadas Los comuns aseguran que Podemos busca una coalición con ERC para las elecciones generales «No tiraré más leña al fuego. Una de las dos fuerzas lo ha negado. Ya está», ha indicado Albiach, que ha asegurado que «da igual» que Podemos no lo haya desmentido. Sobre las declaraciones del exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, en las que identificó a los comunes, Compromís y Más Madrid como los tres escollos que impiden de momento alcanzar un acuerdo para configurar una confluencia de izquierdas en torno a Sumar, Albiach ha dicho «no entenderlas». «Si alguien se piensa que desde los comunes no queremos ir juntos se equivoca, creo que responde a una cierta desinformación de no saber cómo están yendo las cosas», ha señalado. Al respecto, y a tres días de que finalice el plazo para registrar coaliciones, la líder de En Comú Podem se ha mostrado «optimista» en que Podemos y Sumar puedan llegar a un acuerdo para concurrir juntos a las elecciones. «No hay nada tan profundo ni trascendental como para no poder llegar a un acuerdo», ha afirmado Albiach, que ha defendido que la ministra de Igualdad, Irene Montero, esté en las listas de Sumar si ella lo desea. Sobre cuál será su cabeza de lista en las elecciones, Albiach no ha avanzado si repetirá Jaume Asens; «paso a paso, primero queremos cerrar el acuerdo de coalición y luego anunciaremos los nombres». La líder de En Comú Podem también ha cargado contra ERC por su «giro» hacia «años atrás» por «regalar» la presidencia del Parlament a Junts, así como por no sumarse a un pacto con el PSC y a Barcelona en Comú en el Ayuntamiento de Barcelona.