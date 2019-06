El tripartito volverá a gobernar en Artà para continuar la labor iniciada hace 4 años

No ha habido sorpresas. El tripartito (PSOE-PI-Alternativa) volverá a gobernar tras el buen entendimiento de la pasada legislatura. Sin embargo en este nuevo mandato la novedad es que no habrá reparto de Alcaldía sino que el socialista Manolo Galán la ostentará los cuatro años al haber mejorado los resultados y convertirse en la lista más votada, pasando de tres a cinco regidores. La decisión de continuar con este tripartito se tomó el jueves en la asamblea del PSOE donde se decidió formar un gobierno estable a través de un pacto con los tres regidores del PI e incorporar además a Alternativa per Artà (AA) con una regidora, pese a que no era necesario para alcanzar la mayoría absoluta.

Galán explicó que «hemos apostado por la continuidad y ahora se elaborará un programa consensuado y estable fijando la periodicidad de las actuaciones». A su vez, apuntó que «no habrá demasiadas novedades con respecto a la legislatura anterior. Puede haber alguna diferencia de concepto pero la línea a seguir será la misma».

También destacó que «hemos incluido a la regidora de Alternativa Aina Comas porque entendemos que ha de seguir liderando una área tan importante como Medio Ambiente a la vez que reforzamos la gestión».

Educación e igualdad

Galán explicó que ahora se pactará el programa y se repartirán las diferentes áreas de trabajo y que se apostará sobretodo por Educación y Igualdad que, según explicó, serán regidurías transversales. La Participacion Ciudadana, que ya tuvo mucha importancia, continuará en la misma línea. Se quiere dar protagonismo a los vecinos.