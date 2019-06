Xamena abandona la política al «sentirse responsable» del resultado del Bloc en Felanitx

Joan Xamena, candidato del Bloc per Felanitx y alcalde de la ciudad los tres primeros años de este mandato, ha presentado su renuncia como nuevo regidor y no recogerá el acta de concejal para los próximos cuatro años.

El candidato y líder del Bloc per Felanitx ha comunicado que se hace responsable de la pérdida de 700 votos respecto a los comicios de 2015.

Xamena escribió este viernes un comunicado en las redes sociales en el que señalaba que «me siento responsable, como cabeza de lista, de la pérdida de votos. En ningún momento, ningún miembro del Bloc per Felanitx me ha pedido la dimisión. Ha sido una decisión personal muy meditada», señalaba Xamena y añadía que «me siento orgulloso de los 8 años que he dedicado a la política felanitxera y me siento orgulloso de haber conseguido muchos logros para Felanitx como la reapertura del Hospici, la expropiación del Sindicat, la construcción de los dos primeros aparcamientos, la vía verde de Portocolom, el empedrado del Castellet, la aprobación definitiva del Plan Especial del Centro... y tantas cosas más. Esta renuncia, en ningún momento, dificultará la posible reedición del pacto, todo lo contrario».

Con el abandono de Xamena se prevé que sea Maria Mesquida la que entre en su lugar de regidor y probablemente Miquel Lluís Mestre sea el portavoz de la formación. Un grupo que ha pasado de ser segunda fuerza con cinco regidores a quedarse con tres regidores en el Consistorio.