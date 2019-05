Futura alcaldesa de Santanyí: «El PP se tiene que centrar y trabajar para que no haya tantas voces discordantes»

Ha sido regidora en el Ajuntament de Santanyí en los últimos 16 años y ahora afronta el cargo de alcaldesa con una visión global del Consistorio. Maria Pons (Santanyí, 1960) ha conseguido los mejores resultados del PP en el municipio y afronta el nuevo cargo con ilusión y responsabilidad.

En las elecciones, el PP ganó en todas las mesas del municipio y consiguió diez regidores. ¿Qué balance hace de estos resultados?

—Estoy muy sorprendida de manera positiva y creo que el equipo tiene que estar súper contento por la confianza que todo el municipio ha depositado en nosotros. Aunque también es verdad que nos han puesto el listón muy alto y tenemos que estar a la altura.

¿Qué será lo primero que haga como alcaldesa de Santanyí? La primera alcaldesa del municipio, por cierto...

—Sí, seré la primera alcaldesa. Por lo que se refiere a lo primero que haré como alcaldesa tengo que recordar que tenemos una hoja de ruta y trabajaré para cumplirla. Hay muchos proyectos que no dependen directamente del Ajuntament y, que nadie dude, iré las veces que haga falta a Palma a reclamarlos. Además, también tengo el compromiso con los ciudadanos de que cada semana visitaré uno de los 13 núcleos que forman el municipio de Santanyí para acercarme a la gente. Creo firmemente que una alcaldesa tiene pocas cosas a hacer encerrada en un despacho y prefiero hacer política en la calle, junto a los vecinos, para acercar la institución a los ciudadanos. Además, todos los núcleos merecen el mismo respeto que Santanyí.

Ha conseguido superar en número de votos a Miquel Vidal y Llorenç Galmés cuando se presentaron como alcaldes en Santanyí. ¿A qué lo atribuye?

—A que he tenido muy buenos maestros. Miquel Vidal fue quien vino a buscarme y me enseñó a tener templanza. Con Llorenç Galmés he aprendido a que, en política, se deben tomar decisiones rápidas y contundentes que no siempre gustan a todo el mundo.

¿Y haber tenido mejores resultados que Llorenç Galmés como candidato al Consell y Biel Company en el Govern?

—En este caso creo que el PP ha bajado en número de votos porque ahora parece que a la gente le sabe mal votarlo. Aún así, ha tenido mejores resultados de los esperados. A partir de aquí , el partido tiene que esforzarse para volver a ser un partido centrado, de centro, y se tiene que redireccionar para que no haya tantas voces discordantes. Si lo consigue, el partido volverá a ser el que era.

¿Qué modelo de gestión llevará a cabo al frente del Ajuntament de Santanyí?

—El modelo será de diálogo, consenso y siempre escuchando las propuestas que lleguen desde los partidos de la oposición. Siempre que sea un diálogo en positivo, tenemos que unir fuerzas en beneficio del pueblo. Aunque tengamos mayoría absoluta tenemos que trabajar de manera conjunta y apoyarnos cuando tengamos que ir a las instituciones supramunicipales.