Noguera:«Hila tiene que ser el alcalde de Palma»

El candidato de Més per Palma, Antoni Noguera, reconoce que «José Hila tiene que ser alcalde de Palma los cuatro años», ya que los ecosoberanistas han tenido malos resultados en las elecciones municipales. En concreto, han logrado tres concejales, dos menos que en los comicios celebrados en el año 2015.

No obstante, precisa que «son malos resultados, pero son los segundos mejores que hemos tenido en Palma». Noguera atribuye la pérdida de votos al hecho de que PACMA se ha presentado por separado en estas elecciones, mientras que hace cuatro años iba en coalición con Més per Palma; así como a la aparición de Crida per Palma.

PACMA ha tenido 2.023 votos y Crida per Palma 1.439. El candidato de Més argumenta que con estos sufragios habrían logrado ser la tercera fuerza política en el Ajuntament de Palma, como en 2015, en lugar de la sexta.

Negociaciones para formar gobierno

En relación a las negociaciones para formar gobierno en el Ajuntament de Palma, todo apunta a que comenzarán esta misma semana. Aunque está claro que la alcaldía la ostentará el socialista José Hila los cuatro años, desde Més per Palma insisten en que serán duros a la hora de defender las políticas que deben aplicarse durante los próximos cuatro años.

Así, la limitación del número de cruceros es una de las líneas rojas de los ecosoberanistas para firmar un acuerdo de gobierno. En concreto, a la capital balear no podrán llegar más de tres cruceros al día, que no podrán superar los 10.000 cruceristas.

También exigirán que se limite el precio del alquiler, así como la puesta en marcha del Trambús y que en ocho años todas las calles de Palma tengan carril bici o preferencia de circulación para las bicicletas.

El PSIB-PSOE (nueve concejales), Més per Palma (tres) y Unidas Podemos (tres) suman los 15 regidores necesarios para llegar a la mayoría absoluta.