26M: Candidatos al Ajuntament d'Escorca

Escorca puede presumir de ser uno de los municipios más peculiares de Mallorca, no solo por su paisaje, también en lo político. El municipio con el censo electoral más pequeño de la Isla, apenas 200 electores, es un feudo histórico del PP en el que gobierna con soltura. En esta legislatura que acaba, los cinco ediles populares, con Antoni Solivellas a la cabeza, no han tenido oposición, pues ningún otro partido logró representación en los comicios de 2015, ni El PI, ni la coalición Per Escorca, formada por el PSOE y ER.

Aunque en las elecciones generales de hace unos días, de los 124 residentes que acudieron a las urnas, hasta 20 votaron a Vox, 12 a C’s y otros 12 a Unidas Podemos, estos partidos no presentan lista en las municipales. Solivellas, funcionario de la CAIB hasta 2007 y en adelante empresario, vuelve a encabezar la candidatura del PP a la Alcaldía, como ya hizo en 2011 y en 2015. El PSOE apuesta por otro empresario aposentado en Lluc, Ernesto Couto, quien también lidera la lista socialista por tercera ocasión. Nunca ha llegado a obtener representación, pero es el secretario general de la minúscula agrupación socialista de Escorca, formada únicamente por él y su hija, todo un reto mantener vivos los ideales socialistas en territorio de senyors. Pero quien sí ya sabe lo que es ser concejal de Escorca es Antoni Maria de Lluc Vallespir, el candidato de El PI. Logró representación durante dos legislaturas, siempre en la oposición, hasta que en 2015 los populares lograron quedarse con las cinco sillas del Consistorio. Vallespir también tiene negocios en Lluc, es el gerente de la cafetería Sa Plaça, situada en la Plaza dels Pelegrins, que su familia regenta desde 1977, por tanto, una cara muy conocida en el corazón de la Serra.

Los tres candidatos a la Alcaldía de Escorca son empresarios y están muy vinculados profesionalmente a Lluc, lo que demuestra el enorme peso que tiene el Santuario en la economía local. El que gane, tendrá como primer reto afrontar los cambios en la gestión del Santuario tras la marcha de los Misioneros dels Sagrats Cors.