'Guerra' mediática y electoral por las donaciones de Amancio Ortega a la sanidad

Las redes sociales andan estos días algo revolucionadas con la polémica iniciada en torno a las donaciones de Amancio Ortega, y que varios dirigentes de Podemos se han ocupado de criticar abiertamente. El debate está servido y el tema es altamente sensible: la salud y el bolsillo de todos, a través de la fiscalidad y las cuentas públicas, interesan a todo hijo de vecino y eso los políticos lo saben bien.

El propietario de Inditex ha sido noticia en ocasiones por sus donaciones a la sanidad pública de equipos de diagnóstico y tratamiento contra el cáncer. En otros momentos esas mismas donaciones pasaron más desapercibidas, ocupando algún titular de segunda fila en los medios de comunicación; esta vez estamos en plena campaña electoral y todo elemento sirve como arma política, para marcar posiciones y, especialmente, retratar al oponente en aras de convencer al votante indeciso.

En este sentido algunos miembros de la formación morada y personas de ideología cercana han sido muy claros. No ven con buenos ojos las mencionadas donaciones al sistema de salud público e incluso desearían que fueran rechazadas.

Amancio Ortega me cogió el paquete de tabaco pero luego me dió un par de pitis

Amancio Ortega tiene a niñas esclavas por 1€ diario en la India y 60 filiales en paraísos fiscales para no pagar impuestos. En España hay 160 desahucios al día y el 50% de la población cobramos menos de 1.200€. Los medios dicen que él es un currante y tú de clase media. pic.twitter.com/gL17dqjvuU

Sin embargo, otros tantos no aceptan que se ponga en tela de juicio la buena voluntad del empresario, como tampoco los beneficios para el interés general de estas donaciones a hospitales. Entre los que encabezan estos postulados encontramos a numerosos cargos de Ciudadanos, e incluso algún popular como la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, quien ha roto su silencio político para agradecer a Ortega su labor. Tampoco no ha faltado la opinión de Bertín Osborne sobre un tema tan polémico como popular.

A Podemos no le gustan las donaciones de Amancio Ortega para la lucha contra el cáncer, pero ellos sí aceptan donaciones del chavismo para financiar su proyecto populista. Son unos irresponsables. pic.twitter.com/E3ePxgYdqX

Cansado de la hipocresía de esta izquierda pija



No cotizan, no pagan la SS a sus asistentes, no generan empleo y se ven con la superioridad moral de atacar a Amancio Ortega por donar



Defendamos nuestra sanidad pública frente al sectarismo ideológico de los que la destrozarían pic.twitter.com/JApWXw7r53