La izquierda volverá a gobernar en Palma, aunque no hay nada sentenciado

El Pacte entre PSOE, Més y Podemos que ha gobernado estos cuatro años en Palma logrará la mayoría absoluta el próximo día 26 en las elecciones municipales y podrá reeditar el tripartito si se cumplen las previsiones de la encuesta de Instituto Balears de Estudios Sociales (IBES) para Ultima Hora, que le otorga una horquilla de 14-15 ediles. Las derechas, en cambio, solo sumarían los 15 regidores que marcan la mayoría absoluta en el caso de que tanto PP, como Ciudadanos y Vox lograran el mejor de los resultados que pronostica el estudio demoscópico, lo cual es difícil si se tiene en cuenta el trasvase de votos y que el crecimiento de unos suele suponer la bajada de otros.

No obstante, a tenor de estos resultados del IBES solo se puede concluir que no hay nada sentenciado en Palma pues no se anticipa una victoria holgada y segura de ninguno de los dos bloques.

En concreto, el sondeo da como ganador en las elecciones locales al Partido Socialista, que pasaría de los seis concejales que tiene ahora a tener entre ocho y nueve. En cambio, Més saldría peor parado y perdería uno o dos ediles, pasando de los cinco representantes actuales a tener solo tres o cuatro. Exactamente ese mismo resultado plantea la encuesta para Podemos, que bajaría de cinco ediles a tan solo tres o cuatro. Si la lista que encabeza José Hila lograse nueve regidores aunque Més y Podemos se quedasen con tres, juntos alcanzarían la deseada cifra de los quince ediles.

En cuanto a los partidos de la derecha lo más destacable es la importante bajada del PP, que dejaría atrás los nueve ediles con los comenzó el actual mandato (hay que recordar que Álvaro Gijón dejó el partido y pasó a ser regidor no adscrito) para quedarse con seis o siete representantes, y la entrada por primera vez de Vox en el Consistorio con dos o tres concejales. Cs mantendría los cuatro ediles o incluso podría lograr uno más. Pero solo la mejor versión de estos tres resultados permitiría a estos partidos sumar los 15 representantes necesarios para conformar un gobierno conservador. En cuanto al PI, el sondeo le da un menor porcentaje de votos que en 2015, cuando tuvo el 4 %, y en esta ocasión se quedaría con el 3 % y por tanto no lograría entrar en el Ajuntament de Palma.

De esta forma, de confirmarse los resultados de este sondeo, Palma volverá a tener un gobierno de izquierdas en coalición con los actuales socios de gobierno pero con una mayor distancia entre los socialistas y las otras dos formaciones, lo que aseguraría a José Hila la Alcaldía los 4 años.

Así las cosas, el PSOE sería el primer partido en la ciudad con el 26 % de los votos y dando continuidad a la tendencia de las recientes elecciones Generales. Bastante lejos quedaría del PP, que bajaría al 19 %, aunque sería la fuerza más votada de la derecha. Le seguiría Cs con el 15 % de los sufragios, Podemos con el 13 %, Més con el 12 % y Vox conseguiría un 10 % de los apoyos.