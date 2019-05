El PP pide a la Junta Electoral que sancione al Govern por la presentación del derribo de Son Dureta

El PP ha presentado este jueves un recurso ante la Junta Electoral solicitando que sancione al Govern y al secretario general del servicio de Salud, Manuel Palomino, por el acto de presentación del derribo de Son Dureta, que ha tenido lugar este pasado miércoles.

El popular Mauricio Rovira ha lamentado que la Junta Electoral decidiese a las 16:00 horas del miércoles archivar la denuncia porque el acto ya se había celebrado; la denuncia fue presentada a las 9:00 horas. En su opinión, hay mala fe por parte del Ejecutivo de Francina Armengol, al convocar el acto a primera hora de la mañana y no dejar tiempo para reaccionar a la Junta Electoral.

«Nos parece lamentable que el Govern haya realizado esa presentación, sabiendo que es una de las cosas que están más claras en la Ley Electoral y en las Instrucciones de la Junta Electoral Central», ha señalado Rovira.

En este sentido, ha subrayado que no hay duda de que el acto de presentación del derribo de Son Dureta no se podía celebrar porque hay mucha jurisprudencia y acuerdos de la Junta Electoral, de que este tipo de actos no se pueden realizar.

Rovira se ha mostrado confiado en que la Junta Electoral sancione al Govern y al secretario general del servicio de Salud, Manuel Palomino. En caso contrario, anuncia que el Partido Popular recurrirán a la Junta Electoral Central.