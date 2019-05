La lista de Noguera se presenta como Més per Palma – Estimam Palma

Més per Palma se presentará a las elecciones municipales del próximo 26 de mayo bajo el nombre Més per Palma – Estimam Palma para representar a los diferentes partidos e independientes que integran la candidatura liderada por Antoni Noguera.

El actual alcalde de Palma ha explicado que el objetivo que se persigue al poner en la papeleta Més per Palma –Estimam Palma es que el próximo 26 de mayo «aglutinemos al máximo de personas para construir la Palma de los próximos 20 años».

Por su parte, Marta Serra -portavoz de la Plataforma per la Democràcia e integrante de la candidatura ecosoberanista como independiente- ha argumentado que «Més per Palma es más que un partido, es la candidatura de la izquierda que suma, que crece, que defiende los principios y valores de los políticas».

En este sentido, ha destacado que «esta es una candidatura de gente para la gente, no es la candidatura ni de los que quieren construir Ses Fontanelles, ni del IBEX 35, ni de las puertas giratorias, ni de lo grandes hoteleros». Serra ha asegurado que Més per Palma – Estimam Palma es «una candidatura de gente humilde que trabaja para construir la Palma del futuro, la Palma de los próximos 20 años».

También ha subrayado que se trata de una lista «ecologista, feminista, animalista, del tejido vecinal, comprometida con los derechos humanos, con el coletivo LGTBIQ, con el ocio, con la economía verde». En este sentido, ha señalado que «mientras algunos atacan la diversidad, nosotros sumamos identidades, sumamos orígenes, enriquecemos y representamos la Palma que tenemos en el presente y la Palma que queremos en el futuro».

Por su parte, Rafael Polonio, del Partido Socialista de Libre Federación (PSLF) y que también está integrado en la lista de los ecosoberanistas, ha recordado que el pasado mes de noviembre celebraron las primarias para elegir la lista de Cort. En este sentido, ha expresado que «fruto de este trabajo de base fuimos muchas las personas independientes que nos presentamos a las primarias «para formar parte de un proyecto con un objetivo común: querer Palma».

En su opinión, «Més per Palma-Estimam Palma es una opción plural y diversa, donde una de cada tres personas que integran la lista no es militante del partido». A su modo de ver, se trata de «una victoria que demuestra que Més per Palma es mucho más que un partido político, es un movimiento ciudadano que recuerda a otras candidaturas vinculadas con las ciudades del cambio como Ahora Madird, Barcelona en Comú, Zaragoza en Común o

Compostela Aberta».

En este sentido, ha precisado que «Més per Palma también representa a una suma de personas independentes y también es una suma de partidos, ya que lo integran Esquerra Republicana, Alternativa Republicana y el Partit Socialista de Libre Federación». Para concluir, ha señalado que es «un movimiento ciudadanos que quiere que Antoni Noguera vuelva a ser alcalde de Palma».