Listas al Ajuntament de Palma

Un total de 15 partidos políticos concurren en las elecciones municipales al Ajuntament de Palma, que se celebrarán el próximo 26 de mayo. En juego hay 29 escaños; si algún partido logra 15 regidores tendrá la mayoría absoluta que le permitirá gobernar en solitario, lo que parece difícil. En caso contrario, será necesario formalizar pactos de gobierno.

En concreto, los partidos que se presentan a las elecciones municipales en Palma son los siguientes:

■ PP. El candidato del PP al Ajuntament de Palma es Mateo Isern. Es la segunda vez que se presenta a las elecciones. La primera fue en 2015, cuando logró una amplia mayoría absoluta con 17 regidores; esto le permitió gobernar en solitario. Su número dos en esta ocasión es Julio Martínez, que ya fue su mano derecha cuando fue alcalde. En las elecciones celebradas hace cuatro años la candidatura del PP estuvo liderada por Margalida Durán, ya que José Ramón Bauzá -entonces presidente del PP- se opuso a que Isern repitiese como cartel electoral. Sin embargo, solo logró nueve regidores y pasó a la oposición.

■ PSIB-PSOE. El partido socialista vuelve a confinar en José Hila como cabeza de lista al Ajuntament de Palma. Tras las elecciones de 2015 llegó a un acuerdo con Més y Som Palma (marca blanca de Podemos), que le permitió ser alcalde de la capital balear durante los dos primeros años de la legislatura; los dos últimos los años de la legislatura la Alcaldía la ha ostentado el ecosoberanista Antoni Noguera. La número dos de Hila en las elecciones del próximo 26 de mayo es Joana Maria Adrover.

■ Unidas Podemos. La formación morada no ha recurrido en esta ocasión a una marca blanca para su candidatura al Ajuntament de Palma y se presenta bajo las siglas de Unidas Podemos. También estrena candidato, ya que el encargado de liderar la lista es Alberto Jarabo, mientras que en 2015 fue Miquel Comas, pero dimitió al poco tiempo. En los comicios de 2015 Jarabo era el candidato al Govern de Podemos. La número dos de la lista de Unidas Podemos en Cort es Sonia Vivas.

■ Més per Palma. Los ecosoberanistas también repiten candidato el próximo 26 de mayo y confían en que Antoni Noguera pueda revalidar la Alcaldía, que ostenta desde junio de 2017 cuando sustituyó a José Hila en cumplimiento del acuerdo de Gobierno. Més también repite número dos, puesto que ocupa Neus Truyol.

■ Ciudadanos. La formación naranja ha esperado prácticamente hasta el último momento para dar a conocer a su candidato al Ajuntament de Palma. Finalmente ha optado por Eva Pomar, directora financiera y de gestión en Projecte Home Balears. Josep Lluís Bauzà había confesado su deseo de repetir como cabeza de lista de Ciudadanos a Cort, pero finalmente no ha sido posible.

■ Vox. El partido liderado por Santiago Abascal a nivel nacional concurre por primera vez a las elecciones en Palma y las encuestas prevén que logre representación. El cabeza de lista de Vox es Fulgencio Coll, general retirado que ha llegado a ser jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Este ha sido uno de los fichajes estrellas de Vox y ha tenido repercusión incluso a nivel nacional.

■ PI. Proposta per les Illes ha decidido apostar fuerte por Palma, como pone de manifiesto el hecho de que uno de los hombres fuertes del partido, Josep Melià, encabece la candidatura al Ajuntament de Palma. Melià, que es el secretario general de la formación insularista y tiene el reto de lograr representación en Cort. En las elecciones municipales de 2015 el candidato fue Toni Fuster, actualmente presidente de Pimeco.

■ Actúa. La formación liderada por Gaspar Llamazares y Baltasar Garzón a nivel estatal ha recurrido a una camarera de piso, conocida como 'kelly' para liderar su candidatura al Ajuntament de Palma, Shirley Siles. La candidata de Actúa es una de las responsables de la visualización del problema que sufre este colectivo.

■ Sumam. El partido liderado por Aina Aguiló ha decidido presentar candidatura al Ajuntament de Palma en las elecciones municipales del próximo 26 de mayo; será la única institución a la que concurra Sumam. Es la primera vez que este partido se presenta a las elecciones; Aguiló fue diputada del PP en el Parlament durante la legislatura de José Ramón Bauzá.

■ Contigo Somos Democracia. José Luis Ruis Pérez encabeza a lista de candidatos de Contigo Somos Democracia al Ajuntament de Palma.

■ Tercera Edad en Acción. Jose Maria Bujosa encabeza la lista de candidatos de Tercera Edad en Acción al Ajuntament de Palma.

■ PACMA. Marina Mir encabeza la lista de candidatos del Partido Animalista Contra El Maltrato Animal (PACMA) al Ajuntament de Palma.

■ Crida per Palma. Manel V. Domenech es el número uno de la lista de candidatos de Rupturista Independent d´Autogestió Per Palma (Crida Per Palma) al Ajuntament.

■ Proyecto Liberal Español (PLE). Francisco Fernández Ochoa encabeza la lista de candidatos del Proyecto Liberal Español (PLIE) al Ajuntament de Palma.

■ Vamos Ya!!!. Antonio Pizá encabeza la lista de candidatos de Vamos Ya!!! (V Y) al Ajuntament de Palma.