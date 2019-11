Mesquida volverá a su puesto de funcionario y se pone a disposición de Cs

El ya excandidato de Cs al Congreso de los Diputados, Joan Mesquida, ha manifestado que, tras no conseguir revalidar su escaño en las elecciones generales de este domingo, 10 de noviembre, ha manifestado que solicitará volver a su puesto de funcionario, que dejó hace seis meses, y que se pone a disposición del partido.

Mesquida ha expresado que va a pedir la «reincorporación» a su puesto de trabajo y que respecto a su futuro político «ya se verá», en el marco del congreso extraordinario de su partido convocado por Albert Rivera, tras los resultados de estos comicios en los que la formación ha pasado de 57 a 10 escaños.

«Siempre he dicho que no me voy a retirar de la política porque esta determina el futuro de todo pero se puede estar en primera línea o fuera de un cargo, quedándose al margen de la política institucional», ha dicho.

Respecto al anuncio de la marcha de Albert Rivera, Mesquida ha señalado que ha sido un momento «muy duro» pero que la reunión ha sido «muy emotiva» pues es «una persona joven y con mucha fuerza» y «más cuando muchas de las personas» que están actualmente en la Ejecutiva de la formación lo están porque les llamó él.

Sobre el descalabro electoral, Mesquida ha remarcado que deben analizarse las decisiones tomadas y hacerlo con «tranquilidad» con el objetivo de «refundar» un partido que tiene unas «convicciones muy sólidas": «La defensa de los derechos y las libertades, el fortalecimiento del Estado de bienestar y el marco constitucional».

Así, ha achacado la pérdida de votos, «no al programa electoral ni a las bases fundacionales», que son las mismas que las de las elecciones del 28 de abril, sino que considera que el castigo viene «más por alguna decisión estratégica».

«No hemos sabido explicar bien el hecho de aparecer como responsables junto a Pedro Sánchez del bloqueo político», ha dicho antes de indicar que tenían el «compromiso electoral de no hacerle presidente porque era malo para España».

Respecto a los pactos, Mesquida ha asegurado que «en definitiva» no han llegado «a ni un solo acuerdo de gobierno con Vox» y que cree que los alcanzados con el PP «no les han pasado factura». Además, ha dicho que el aumento de Vox solo se puede explicar con la posición estratégica del PSOE: «Desenterrar a Franco ha resucitado a Vox».