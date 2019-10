¿Qué harán los principales partidos con el descuento de residente?

El descuento de residente es uno de los asuntos que más preocupan a los ciudadanos de las Islas, ya que les afecta directamente para poder viajar. Tras las de declaraciones del ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, que anunció que Hacienda controla la renta de quienes se benefician de esa ayuda para evitar actitudes «perversas» en el descuento de residente se creó mucha polémica. ¿Qué tienen previsto hacer los principales partidos políticos que concurren a las elecciones del próximo 10 de noviembre?

El PSOE, partido al que pertenece Ábalos, aseguran que «el descuento de residente está garantizado y blindado gracias al Partido Socialista. Fuimos nosotros quienes lo pusimos en marcha, fuimos nosotros quienes conseguimos aprobar un REB que blinda por ley el descuento para que nadie de marcha atrás y seremos nosotros quienes no permitirán ningún paso atrás en este sentido.

Los socialistas señalan que «el PP anunció el descuento, dejando en el aire su aplicación hasta que el ministro Ábalos tuvo que resolver el problema que había dejado Rajoy». Por ello, piden al «PP que no haga electoralismo con un derecho que es de todos los ciudadanos de las Islas y que no atice el miedo ante un descuento que no hemos hecho más que impulsar y garantizar por ley. Algo que no hubiera pasado con un gobierno del PP, que en siete años no hizo ningún avance en este sentido».

El PP se compromete a garantizar la universalidad del descuento para el transporte aéreo y marítimo del 75 % para los residentes de Baleares, en las condiciones actualmente establecidas. Además, rechaza «cualquier intento de vincularlo con el nivel de renta o limitar su uso a un determinado número de viajes, como manifestó el ministro Ábalos en el Congreso, porque el 75 % no es un privilegio, es un derecho de todos los residentes insulares con independencia de su renta y de las veces que viajen».

Si gobiernan convocarán el Observatorio de Precios y Conectividad para el transporte aéreo de Canarias y Baleares para el adecuado control de los precios finales y evitar posibles subidas de precio abusivas. Además, recuerdan que «en 2001 un Govern del PP aprobó el 50 %, luego en 2017 otra vez el PP aprobó el 75 % interislas y el 2018 también el PP dejó presupuestado el 75 % con la Península antes de la moción de censura». Advierten que «si sigue gobernando el PSOE, el 75 % corre peligro».

Ciudadanos manifiesta que «el descuento es un derecho y por ello es intocable» y advierte que «no admitimos recortes en el descuento y estaremos vigilantes a lo que haga el ministro Ábalos tras levantar sospechas».

Para que las compañías no cometan fraude propone indicar si se es residente al final del proceso de compra. Además, cree que debería haber un observatorio de precios de los billetes para ver si se ponen de acuerdo o hinchan los precios las aerolíneas. La formación naranja cree que «si gobierna Pedro Sánchez habrá restricciones en el descuento de residentes, tal y cómo dejó ver Ábalos. Las cuentas no les salen».

La candidata de Unidas Podemos, Antònia Jover, sostiene que «el descuento de residente es un derecho para los que vivimos en Baleares y no nos podemos desplazar de otra manera entre Islas o la Península. Pero no puede ser una excusa para aumentar beneficios a los de siempre, como está pasando con el 75 % del descuento de residente, que los precios están en aumento constante. El foco debe estar en que las compañías aéreas no suban los precios y no como ha hecho Ábalos poniendo en el punto de mira a los ciudadanos de las Islas».

Jover considera que «el Estado debe negociar un precio fijo con las compañías aéreas, subvencionar la parte que corresponda y estipular una tarifa plana para los ciudadanos». En Baleares cree que «es imprescindible que se ponga en marcha una tarifa plana interislas, que debería estar incluida en el Régimen Especial de Baleares (REB), que desde Unidas Podemos lucharemos por sacar adelante cuando gobernemos».

Vox exige «una tarifa plana en los vuelos a la Península y entre las Islas para compensar la dificultad de desplazamientos sin que dé pie a subidas de las tarifas por las compañías aéreas como sucede con el sistema de descuento actual. Con el sistema de bonificación del 75 % del billete las compañías pueden subir el precio porque saben que seguirán cobrando el 100 %. El ciudadano ve como a pesar de la bonificación el precio no baja tanto como esperaba».

En su opinión, «Armengol y el Pacto han hecho mucho ruido pero el mérito no es suyo: la aprobación del 75 % de descuento a residentes por parte del ministro Ábalos se produce por el ultimátum de Coalición Canaria. Es sólo entonces cuando Armengol se apunta al carro y lo exige para Baleares cuando en toda la legislatura no había hecho absolutamente nada. Una vez más falta de gestión e incapacidad para desarrollar políticas de Estado».

Més Esquerra denuncia «el cuestionamiento que cargos del PSOE han hecho del descuento de residente, lo que evidencia su nula sensibilidad hacia Baleares y sus ciudadanos y el desconocimiento de los sobrecostes que supone la insularidad y aún más cuando es el doble o el triple»

Esta coalición defiende la existencia de una tarifa plana para residentes. «El descuento ha acabado con subidas de precios por parte de las compañías y no ha repercutido en su totalidad en beneficiar a los ciudadanos». A su modo de ver, «los vuelos y viajes por mar deberían ser para los residentes un servicio público con precios tasados».

Más País defiende que «que el descuento de residente no se puede tocar, porque es una forma de compensar y reconocer nuestra insularidad. De hecho creemos que tiene que ser uno de los puntos fundamentales a blindar en el REB de Baleares».