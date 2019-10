González y Rajoy discrepan ante la gran coalición pero apoyan pactos

Los expresidentes del Gobierno Felipe González y Mariano Rajoy han defendido el desbloqueo político y que sus partidos, PSOE y PP, puedan lograr pactos en asuntos fundamentales. No obstante, mientras el primero no habría ofrecido un ejecutivo de coalición, sí lo habría hecho el exlíder popular.

González y Rajoy han protagonizado un diálogo sobre la situación de España en la segunda jornada del I Foro La Toja-Vínculo Atlántico y han dedicado parte de su conversación a analizar cómo podría superarse el bloqueo que ha impedido formar un Gobierno y que ha llevado a repetir las elecciones el próximo 10 de noviembre.

La moderadora del diálogo, la abogada especialista en Derecho de la Unión Europea Miriam González, ha planteado directamente a los dos expresidentes si ante el bloqueo existente, ambos habrían sido capaces de negociar una gran coalición. «Él sí, yo no», ha respondido inmediatamente el exdirigente socialista, ante lo que Rajoy ha asentido: «Yo sí. Ha acertado».

En un intercambio de opiniones muy distendido, González ha subrayado entre bromas que, con lo que está pasando ahora en España, los dos «como mínimo, somos Churchill». Además, al plantearles si pedirían a los actuales líderes de sus partidos que independientemente del resultado de los comicios han de facilitar un Gobierno estable aunque suponga coaliciones incómodas, han coincidido en que no pedirían nada a nadie.

Pero Rajoy ha aprovechado para recordar que él ofreció por dos veces una gran coalición tras las elecciones de 2015 y 2016 y ha recalcado que sin que haya una mayoría suficiente para sacar adelante las iniciativas es imposible gobernar.

Por su parte, González ha reiterado su opinión de que los partidos que no tienen la posibilidad de formar Gobierno no pueden impedir que se forme un Ejecutivo por parte de quien pueda hacerlo. «Si se forma un Gobierno de mayoría, mejor, y si no es de mayoría, se pueden pactar los temas fundamentales como los de la relación con Europa y algunas reformas estructurales demasiado retrasadas», ha señalado.

Con un «claro» ha respondido Rajoy a ese planteamiento de González, quien ha instado a «olvidarse del sentimiento trágico de la existencia» para intentar saber que no hay tantas diferencias.