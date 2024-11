Taller Pons Seguí SL es mucho más que un taller de automoción. Desde su apertura en 1976, se ha convertido en un ejemplo de crecimiento sostenido y compromiso de servicio con sus clientes a través de la reputación de grandes marcas. Fundado por Martí Pons Pons y Joan Seguí Villalonga, lo que comenzó como un pequeño taller de coches en Es Mercadal, ha evolucionado hasta convertirse en un referente en la comercialización y reparación de vehículos industriales, turismos y equipamiento especializado de las firmas DAF, Mercedes Benz, Isuzu y Citroën para toda Menorca. El año pasado facturaron 7 millones de euros y este ejercicio acabarán creciendo un 20 por ciento con un centenar de vehículos nuevos entregados, pero también, con muchas horas de trabajo gracias a un equipo de veinte personas que funcionan con una gran organización que lidera Toni Mascaró. En 2026 tiene previsto poder trasladarse a unas nuevas instalaciones en el Polígono Industrial de Llinaritx.

ESFUERZO Y VISIÓN. El nacimiento de Taller Pons Seguí no fue fácil. A los 14 años Martí Pons ya trabajaba en un taller mecánico de Es Mercadal pero tenía ambición y se abrió camino en Can Parot de Maó y posteriormente, en una empresa de autocares. Con 22 años y la experiencia adquirida en el sector, convenció a Joan Seguí, un maquinista especializado en grúas y excavadoras para unir fuerzas y abrir un taller propio de 200 metros cuadrados. «Empezamos reparando coches, autobuses y camiones, con muchas ganas y pocos recursos. Al principio, incluso trabajábamos al aire libre porque no teníamos espacio suficiente», recuerda Pons.

A medida que crecía la demanda, también lo hacía el taller. Con ampliaciones periódicas y una clara apuesta por ofrecer un servicio de calidad, lograron estabilizarse y captar la atención de marcas importantes como Citroën, que los convirtió en agentes oficiales en los años 80. Este fue el primer gran paso hacia la consolidación de la empresa, que a finales de aquella década, daría otro paso decisivo al convertirse en taller oficial de DAF, una marca internacional de camiones que buscaba abrirse camino en Balears.

Esto marcó el inicio de una etapa de diversificación que no solo los llevó a reparar, sino también a vender vehículos industriales con sucesivas ampliaciones de sus instalaciones. «La venta de camiones fue un desafío. Nos enfrentábamos a un mercado dominado por marcas nacionales, pero logramos introducirnos gracias a nuestro compromiso con la calidad y el servicio posventa», explica Toni Mascaró, actual gerente quien se unió a la empresa en 1987 para una sustitución y acabó convertido en socio en 1995. Poco después también se incorporaba como socio Joan Mascaró, alma del taller de vehículos industriales.

Taller Pons Seguí cuenta con una veintena de empleados.

Con el tiempo, acabaron también sumando otras marcas de prestigio como Mercedes-Benz en vehículos industriales y turismos, de la mano de Autos Vidal o la japonesa Isuzu, que en la actualidad es la marca más vendida en pequeño camión. Esta diversificación les permitió evolucionar y a la vez, resistir crisis económicas como la de 1993, cuando el sector de la construcción se desplomó, pero la demanda de autobuses y camiones refrigerados se mantuvo estable.

SERVICIO. La trayectoria de Pons Seguí hasta convertirse en un taller referente de Menorca se ha basado en una vocación de servicio inquebrantable que han tenido desde que abrieron sus puertas. «Lo importante es que el cliente esté satisfecho como una norma que nos ha ayudado fidelizarlo hasta el punto que nos encargan vehículos con la confianza que nos ajustaremos en precio y entrega» explica Toni Mascaró.

Desde sus inicios, la empresa se ha enfocado en ofrecer soluciones integrales ofertando vehículos completados y no solo en chasis. La empresa está estructurada en tres talleres, uno de reparación de turismos, otro de chapa y pintura y otro de vehículos industriales. La incorporación de maquinaria en el año 1990 como el frenómetro, la rectificación de tambores y zapatas, la desmontadora de ruedas de camión o la instalación de climatización para vehículos industriales como servicio oficial Carrier Transicold e Hispacold, les han ayudado a ganar cuota de mercado. «Siempre hemos procurado que nuestros clientes sientan que pueden confiar en nosotros. Esto incluye desde el mantenimiento hasta la venta de vehículos, pasando por servicios como la carrocería y el equipamiento frigorífico o la instalación de grúas Palfinger», destaca Mascaró.

Este año la empresa alcanzará su récord de vehículos vendidos, sumando 90 vehículos industriales más unos 20 turismos. Además, cuenta con una base de más de 3.000 clientes, aunque la facturación se concentra un 70% en empresas. En este sentido la confianza de firmas de referencia en Menorca como el grupo logístico Mascaró Morera, TMSA, Menorca Bus, Cachot, Cárnicas Viper, Gelmarfred, Karta Memosa o tantas y tantas empresas de distribución y construcción, entre muchas otras, es lo que les ha impulsado a convertirse en un referente en la automoción de la Isla. No en vano en 2017 la marca DAF les premiaba como el concesionario de más calidad en España. Fuera de nuestras fronteras también han conseguido implantarse en Mallorca con un taller colaborador en el polígono de Son Castelló que les representa para todo el servicio posventa y venta de la marca DAF. Desde este año, además, son el único servicio oficial que reparan y venden turismos de la marca Citroën en Menorca.

OPERATIVA. Actualmente, Taller Pons Seguí opera en unas instalaciones de 3.000 metros cuadrados situados en el municipio de Es Mercadal, donde abrieron el primer taller aunque sus planes de expansión incluyen la construcción de una nueva instalación de 6.000 metros cuadrados en el polígono industrial Llinaritx de Es Mercadal, prevista para 2026, coincidiendo con sus cincuenta aniversario. Este nuevo espacio permitirá ampliar los servicios de chapa y pintura, así como separar las actividades de turismos e industriales para optimizar la operativa. «Queremos estar preparados para el futuro. La nueva nave no solo nos permitirá mejorar nuestros servicios, sino también ofrecer una mejor exposición y un mejor entorno de trabajo para nuestro equipo», asegura Mascaró.

En este sentido, uno de los pilares fundamentales de Pons Seguí han sido las personas. La empresa ha apostado siempre por formar a sus empleados desde cero, creando una cantera de talento interno que ha ido asegurando la continuidad del negocio. «El 95 % de nuestros trabajadores comenzaron aquí y hemos crecido juntos. Solo hay que ver la media de antigüedad que tenemos de plantilla. Creemos en formar y desarrollar a las personas, en lugar de buscar fichajes externos», explica Mascaró. Esta filosofía ha facilitado un ambiente laboral positivo, donde la lealtad y el compromiso son valores clave. En este sentido, la empresa cuenta con Toni Pons, responsable de taller de turismos; Joan Mascaró, responsable del área de vehículos industriales; Lluc Ramisa, al frente de chapa y pintura; Maria Allés en administración y Sergio Nevado como encargado de recambios. Ellos son el secreto del éxito de Talleres Pons Seguí.