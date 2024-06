Geopolítica ajedrecista versus economía e IA

En una economía tan globalizada como la actual e inmersa en procesos geopolíticos cambiantes y con impactos en todo el tejido productivo, oír a expertos para vislumbrar o despejar un poco el horizonte tan complejo al que se tienen que enfrentar instituciones, empresas, patronales y todo el tejido productivo, en este caso baleares, es más que positivo y didáctico.

El VIII Foro El Económico, en este sentido, fue ayer un auténtico crisol lectivo para los representantes de todos los sectores productivos y turísticos presentes en el acto, que sirvió, asimismo, para clarificar una coyuntura compleja, llena de incertidumbres y retos geoestratégicos difíciles de poder cuantificar sin la mano experta de profesionales.

El hecho de que la Gran Maestra Femenina del Ajedrez (WGM), Mónica Calzetta, fuera la encargada de iniciar el evento con su peculiar visión de ajedrecista logística, fue todo un acierto. Los equilibrios actuales a los que se enfrenta la macro y microeconomía mundial, europea, española y balear, con esta peculiar visión, sirvió luego de referente para todos los ponentes: el diplomático Jorge Dezcallar, el ingeniero Marcos Urarte y la presidenta del Consejo Mundial de Viajes, Julia Simpson. Previamente, el director de la Fundació Impulsa Balears, Antoni Riera, también en clave ajedrecista, centró su intervención en el nuevo cambio de paradigma ante los movimientos que se puedan realizar a nivel geopolítico y económico. El uso del término neomercantilismo, junto al de innovación y resiliencia, no es más que el reparto de protagonismos en un tablero de ajedrez.

Los empresarios turísticos presentes y de patronales, así como representantes de fondos de inversión que operan en Baleares, se puede decir que ayer tuvieron una Masterclass sobre lo que se avecina y cómo tienen que actuar para no quedarse atrás y poder superar todos los inconvenientes que la geopolítica ha puesto encima de la mesa de CEO, presidentes de empresas y también a nivel político.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, tuvo que escuchar estos inputs formativos para no caer en los mismos errores de políticos de todos los calibres y colores ante un panorama donde la incertidumbre es el vademécum operativo diario. La directora territorial de CaixaBank, Maria Cruz Rivera, habló de semáforos rojos como efecto de esta situación tan cambiante.

La pandemia puso de manifiesto la debilidad en todo lo concerniente a garantizar los suministros y aquí, tanto entre los ponentes como en los invitados, la preocupación es máxima. El impacto de la guerra de Rusia-Ucrania y la de Israel con Gaza, no es más que la punta del iceberg de los movimientos que se están produciendo a nivel global, en el que los peones se utilizan como herramienta para conseguir objetivos o mayor peso específico a nivel político y económico. Jerga ajedrecista que resume a la perfección los movimientos de Estados Unidos, China, Rusia y lo que Marcos Urarte denominó la nueva estrategia de los BRICS, y Jorge Dezcallar la nueva revolución e impacto de la inteligencia artificial. Curiosamente, no aparece ningún país europeo, de ahí que sin crear alarma sí se pudo dejar entrever que se puede jugar con competitividad y estrategias empresariales con ideas claras. Bajo este clima didáctico, no extrañó ver las caras de agradecimiento y condescendencia de los invitados a un evento que ante la actual dinámica asistieron a una clase maestra de una escuela de negocios de alto nivel.

El turismo y la importancia de Mallorca como destino vacacional fue también analizado, pero con una cierta ironía al revisar la evolución turística de la Isla y lo que ello ha provocado a nivel social, económico, laboral y, ante todo, en la calidad de vida de los residentes en los dos últimos años. Los retos son muchos, pero hoteleros, agencias de viajes, bancarios, economistas, transportistas y representantes de instituciones pudieron ayer, quizás, abrir ventanas para aplicar criterios y nuevas estrategias.