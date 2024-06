Prohens: «La congestión afecta a la competitividad y a la rentabilidad social»

La presidenta del Govern, Marga Prohens, clausuró la jornada con felicitaciones al Grup Serra y a El Económico por la octava edición del foro y «por su trayectoria en la información y el análisis de la economía de Baleares».

Prohens destacó «el nivel de las intervenciones de la jornada sobre un mundo globalizado y sobre nuestra participación en una Unión Europea cuyos representantes votamos este domingo».

Según la presidenta, «Baleares se enfrenta a los retos de ser primera línea de frontera del continente, que nos afecta en las rutas migratorias; y de nuestra realidad ambiental frágil, que nos hace vulnerables al cambio climático. Sin embargo, también tenemos oportunidades por nuestro dinamismo y atractivo con la transición energética o la digitalización de la economía para ser vanguardia en el Mediterráneo».

Crecimiento y bienestar

Marga Prohens se refirió a la reciente creación de la Mesa pel Pacte Social i Polític per a la Sostenibilitat, «con la visión compartida de que no se puede seguir creciendo en volumen y de que el crecimiento económico no se está traduciendo en bienestar. Por tanto, ha llegado el momento de hablar de gestión y de límites». Así, la presidenta del Govern destacó que «la congestión está comprometiendo la competitividad turística de las Islas y, lo más importante, la rentabilidad social. Hay que romper esta inercia y aplicar correcciones, pero dejando claro que los turistas son bienvenidos».

Prohens, finalmente, apeló «a preguntarnos hacia dónde vamos y qué queremos ser en el corto, medio y largo plazo. Con este proceso de diálogo y participación, somos una de las primeras regiones de Europa en dar este paso valiente. El éxito económico se debe traducir en éxito social y ambiental».