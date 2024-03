Devuelve a Ibiza lo que la isla hace por ti es el lema del Proyecto Regenera Natura, una iniciativa de regeneración (que no reforestación) forestal para conseguir recuperar el bosque de siempre, el que da vida, oxigena y nos ayuda a combatir el cambio climático. «Lo que hacemos es intervenir en el bosque balear desarrollando planes de ingeniería forestal que principalmente buscan prevenir los incendios en Balears, en este caso en Eivissa y Formentera que es donde hemos empezado a recuperar especies autóctonas», explica Clara Cano, impulsora del proyecto, que completan Jacinto Valderrama, ingeniero forestal, y Clara Parejo, bióloga.

Su labor consiste, a grandes rasgos, en «limpiar el bosque para recuperar estas especies autóctonas que se están perdiendo. Contamos con una masa increíble de pinares; estamos perdiendo este bosque mixto que lo que hace es que seamos más resilientes frente al cambio climático», aseguran. Cano defiende que Regenera Natura ofrece una solución natural «para protegernos frente a un posible incendio. Siempre hablo del bosque mixto como una solución de la propia naturaleza que no sólo ayuda a prevenir incendios sino que sirve para recuperar especies, regula mejor la temperatura en microclima y también aumenta la humedad en el suelo, que en caso de incendio frenaría la velocidad de las llamas».

ORIGEN. Regenera Natura nace inicialmente como un proyecto de compensación de CO2 (oficialmente aún no lo es, pero está en trámites). Cano trabajaba en el departamento de RSC de una empresa turística y siempre pensaba «qué bonito sería para las empresas poder invertir en un proyecto de compensación de CO2 en mi propio territorio». Así, lo que diferencia Regenera Natura de otras iniciativas similares es que se desarrollan en el territorio donde están implantadas las empresas. «Conforme hemos ido avanzando, el proyecto tiene una mayor dimensión, pues contamos con un ingeniero forestal y una bióloga para estudiar los indicadores de biodiversidad. Por ello, siempre me gusta recalcar que no somos un proyecto de reforestación como podría haber en la Península sino de regeneración forestal porque queremos impulsar esa solución de la naturaleza que teníamos, pero la estamos perdiendo», afirma.



FUNCIONAMIENTO. Pero, ¿cómo funciona exactamente? Regenera Natura tiene localizadas las diferentes zonas en las que se podría actuar. Así, presentan los proyectos a las empresas que quieran participar o apadrinar estas zonas forestales. «Nosotros, los planes de ingeniería forestal los desarrollamos in situ, vemos cómo está el terreno, qué se podría hacer, cómo se podría ejecutar esta regeneración para, posteriormente, desarrollar el plan de ingeniería privada cuyo coste asume la empresa privada», explica Cano.

Cabe recordar en este punto que prácticamente la totalidad del suelo forestal en Eivissa es de propiedad privada, por lo que es vital la participación de los propietarios. Actualmente, trabajan con cinco propietarios de suelo forestal, cifra que les gustaría aumentar con el paso del tiempo. «Estamos en búsqueda activa de terrenos porque es un proyecto colaborativo preciso que, además, va en el propio beneficio del propietario porque su parcela o finca pasa a estar cuidada, regenerada y sana y va en beneficio de toda la isla; se trata de cuidad la isla entre todos. No pierden nada por contactar con nosotros y que le hagamos un análisis de la finca para saber si es posible desarrollar un proyecto de regeneración forestal; no tiene coste alguno para el propietario recibir la información», precisa.

Precisamente, la fecha de inicio oficial de este innovador proyecto de regeneración forestal fue en marzo del año pasado cuando presentaron la primera actuación forestal en Cala Xarraca para el fondo de sostenibilidad del hotel Six Senses.

De izquierda a derecha, Clara Cano, Clara Parejo y Jacinto Valderrama que impulsaron el proyecto.

«Oficialmente empezamos en marzo de 2023, pero entramos en el bosque para empezar a actuar en septiembre del año pasado», apunta. Y es que hay que tener en cuenta algo muy importante: no se puede intervenir en el bosque cuando quieras. «Previo al fondo de sostenibilidad de Six Senses recibimos peticiones de empresas extranjeras, alemanas y francesas concretamente, que querían en sus viajes de incentivos reforestar y repoblar, pero claro querían hacerlo en mayo, junio y julio porque eran las fechas que tenían para sus viajes. No puedes y no tiene sentido porque todo lo que hagas en las épocas de más calor, morirá. No tiene sentido entrar y manipular a nivel de repoblación porque no tendrá ningún tipo de éxito», afirman. De ahí que empezaran su prueba piloto en septiembre del año pasado en Cala Xarraca gracias a Six Senses.

Este proyecto de regeneración forestal, que está a punto de acabar en esta zona, implica la repoblación de más de 4.000 plantas de especies autóctonas en una parcela de casi ocho hectáreas en Cala Xarraca, que además ha desarrollado clareados y fajas contraincendios. Además de este proyecto en Cala Xarraca, también tienen actualmente el monte de Ca na Berri, que se compone de cuatro bosques. Cabe destacar que hacen seguimiento de todo el proceso, pues en el caso de Cala Xarraca volverán a entrar en octubre en las parcelas para analizar cuál ha sido su evolución. Sobre en qué estado se están encontrando los bosques, Cano afirma que la erosión es muy elevada, incluso ven zona de suelo que no se podrán regenerar. «Lo que hay que trabajar es para esa salud de la tierra y de los bosques, igual que hay proyectos muy chulos y elaborados para campos agrícolas tenemos que cuidar también nuestros bosques», asegura.

Por el momento, falta conciencia social porque «hay mala praxis en prevención de incendios y en gestión de residuos. Quiero decir, no somos realmente conscientes del daño que hacemos. Sí que es cierto que la conciencia ambiental va en aumento, pero queda mucho por hacer y mucha pedagogía. La educación es la base, pero no podemos confiar en que nuestros hijos busquen soluciones a nuestros problemas; tenemos que pasar a la acción ya».

Y es que, tal y como se pregunta Cano, ¿quién querrá venir a Eivissa cuando esté todo el bosque arrasado o las playas sucias? Nadie. Razón por la que hay que cuidar aún más el entorno natural, pues la economía y el turismo dependen directamente de la calidad de nuestro terreno forestal.

Las personas interesadas en obtener más información pueden visitar su web Regenera Natura o bien escribir a: info@regeneranatura.com.