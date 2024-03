Un estudio sobre madurez digital impulsado por la Petita i Mitjana Empresa d’Eivissa i Formentera (PIMEEF) revela las importantes carencias del entramado empresarial ibicenco en cuanto a transformación digital se refiere, es decir, la adaptación de la gestión del negocio a los tiempos en los que vivimos. Según el informe ‘Índice de madurez digital de la empresa de Ibiza 2023’ elaborado por la consultora AkamMedia, tres de cada cuatro empresas de Eivissa se encuentran en fases de transformación digital muy iniciáticas. Unos datos «preocupantes» de inmersión en transformación digital a pesar de los fondos públicos que tanto desde las instituciones locales, nacionales y europeas se han destinado desde la pandemia para impulsar el desarrollo digital de las empresas.

«En las últimas dos décadas ha habido cambios importantísimos en la sociedad a todos los niveles. La mayoría han sido impulsados, sobre todo, por la tecnología. Pero, a diferencia de las personas, las empresas no han sabido adaptarse a estos cambios», apunta Carlos Urioste, de la consultora AkamMedia, responsable del informe sobre madurez digital en el que han participado 81 empresas de Eivissa. Urioste explica que la transformación digital es «adaptar la gestión de las empresas a los cambios, a los tiempos que vivimos».

Una transformación digital en las empresas que tiene sus diferentes fases y que pueden asociarse a diferentes medios de transporte. Una empresa en fase 1 de transformación digital, la analógica, iría corriendo. Las empresas en esta fase se rigen por el ‘business as usual’, es decir, trabajan básicamente como lo han hecho toda la vida y están lejos de empezar su transformación digital. La fase 2, la inicializada, se asemeja en ir en bicicleta, son empresas que pueden estar experimentando con diferentes tecnologías para avanzar, pero sus esfuerzos no están organizados. Una empresa en fase 3, la digitalizada, se movería en coche y ya dispondría de herramientas básicas de negocio como ERP, BPM, CRM, página web o redes sociales; mientas que si está situada en fase 4, la estratégica, se movería a la velocidad de un avión. En este caso son empresas que están en proceso de implantación de un plan de transformación digital. La última fase sería la 5, en la que una empresa iría en nave espacial con una adaptación al cambio muchos pasos por delante del resto con un plan de transformación digital totalmente implantado. Pues según los resultados de este estudio, el 74% de las empresas ibicencas estarían en fase 1 o en fase 2, por lo que «su resistencia al cambio es preocupante». El informe también destaca que el 63% de las empresas participantes tienen una situación preocupante o mejorable en sus sistemas de gestión.

La implantación de la tecnología en las empresas supone un incremento en su productividad.

También son palpables, según este estudio, las carencias de capacitación en los directivos y los empleados de estas empresas, además de en la utilización de la tecnología. «Aunque quedan muchas cosas por hacer, estamos en un buen punto de partida para empezar con el cambio, hay pilares sólidos y se está en disposición de solventar estas carencias por el ecosistema que se está creando en cuanto a unión de empresas», apunta Urioste. En este sentido, el responsable de la consultar AkamMedia apremia a los directivos a «creer. Hay que ser conscientes de que hay que cambiar y que tenemos que ir de la mano de alguien que nos lleve por el camino correcto».

OBJETIVO. La transformación digital persigue el objetivo de mejorar la productividad de las empresas y que estas sean más resistentes a los cambios externos. En este sentido, en la estrategia digital a seguir para conseguir ese objetivo «es importantísimo que tanto los recursos humanos como los clientes se pongan en el centro».

La estrategia digital se basa en tres pilares: las personas, los procesos y la propia tecnología. Según los datos recogidos por el estudio, las empresas ibicencas tienen un largo recorrido por delante a la hora de adaptar a los trabajadores a una nueva gestión empresarial. El 67% de las empresas ibicencas no ofrecen formación digital a sus empleados, mientras que el 70% no tienen estrategias digitales de cara a sus trabajadores, «no hay nuevas iniciativas para motivar y que estos aumenten su productividad y trabajen más felices y motivados».

Otros datos importantes son que el 85% de las empresas no tienen hoja de ruta de transformación digital y el 89% no conocen ni, por lo tanto, implementan metodologías ágiles. No obstante, Urioste considera que la parte «más problemática» en cuanto al cambio en las empresas de Eivissa se encuentra en los procesos, ya que los directivos tienen «una tendencia conservadora hacia el cambio, mientras que el personal tiene un desconocimiento importante de la gestión de nuevos procesos». Una situación que impide que las empresas de Eivissa utilicen el data driven, es decir, que tomen decisiones en base a datos y no a intuiciones. «Esto es difícil en fases iniciales de transformación digital porque hay que saber dónde están los datos, las herramientas para captarlos y tener paneles fáciles para analizarlos y poder tomar decisiones en base a ellos», señala Urioste.

El 85% de las pymes ibicencas no tiene una hoja de ruta de transformación digital.

Para el responsable de AkamMedia, el dato «más preocupante» es que el 74% de las empresas de Eivissa carecen de departamento de innovación, es decir, «no hay nadie en la empresa que impulse los cambios». Más alto es el porcentaje de empresas ibicencas que no tienen sus procesos automatizados, concretamente el 93%. «Los emails circulan a diario y hacen perder mucho tiempo de trabajo. A día de hoy hay gestores de comunicación interna que reducen la cantidad de tiempo que la gente pasa leyendo y procesando emails», señala Urioste.

Un dato positivo, superior a la media nacional, es que el 59% de las empresas conocen la opinión de sus clientes. Un porcentaje que hay que vincularlo con el perfil turístico de las empresas de Eivissa. En cambio, el 95% no utilizan el gestor de proyecto para sus procesos, por lo que no hay «ninguna automatización que rija qué parte del equipo tiene hacer qué cosas, qué días y a qué horas y qué productividad ofrece ese trabajo».

En cuanto a la tecnología, Urioste señala que herramientas CRM para la atracción del cliente, ERP para la parte más financiera o BPM para la gestión de procesos «son fundamentales hoy en día». Sin embargo, el 78% de las empresas ibicencas o no tienen o no utilizan bien herramientas ERP para su facturación, mientras que el 89% no tienen herramientas de ventas y marketing CRM.

El 2023 ha sido el año de la irrupción de la inteligencia artificial, una nueva tecnología «que está cambiando los procesos a un ritmo frenético. En un año hemos pasado de necesitar diseñadores gráficos a poder hacer todas las imágenes que hay en este informe con inteligencia artificial en apenas unos segundos», destaca Urioste. Una tecnología que apenas utilizan el 4% de las empresas ibicencas. «El cambio tan grande que está promoviendo la inteligencia artificial debería llegar más a las empresas. Yo lo achaco a que muchas no tienen departamento de innovación», apunta el director de AkamMedia.

Este informe sobre madurez digital de las empresas de Eivissa ha sido posible gracias al convenio firmado el pasado año por el Consell d’Eivissa y PIMEEF, valorado en 90.000, para el fomento y la dinamización del comercio local. «Nos hemos encontrado que hemos puesto en marcha actuaciones en el sector comercial que no han funcionado. Antes de planificar más actuaciones queremos ver de dónde partimos y diseñarlas acorde con la situación real del comercio», apunta la secretaria general de PIMEEF, Maria Àngels Marí.

Un estudio que continúa vivo, ya que cualquier empresa puede responder al cuestionario en la aplicación disponible en las páginas web de PIMEEF y de AkamMedia y recibir, además, un informe sobre su situación digital. «El mundo digital es una realidad y durante la pandemia lo pudimos comprobar. La administración, las empresas y los ciudadanos tenemos que adaptarnos a esta transformación digital. Y ahora es el momento porque hay fondos europeos, autonómicos e insulares», señala la consellera de Promoció Econòmica del Consell d’Eivissa, Maria Fajarnés.