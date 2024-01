Los representantes de diferentes asociaciones empresariales coinciden en señalar que 2023 ha sido un buen año. Apuntan también de forma unánime que las perspectivas para el nuevo año son excelentes.

Carmen Planas, presidenta de CAEB, hace un balance positivo del 2023, aunque repasa también los problemas de las islas y recuerda la baja productividad. «La temporada puede calificarse de positiva porque hemos recuperado las cuotas de turistas y reservas prepandemia, además de haber liderado la creación de empleo durante todo el año y de situarnos prácticamente en pleno empleo. No obstante, esta situación no debe ocultar que en Balears tenemos un grave problema de productividad en nuestro tejido empresarial. Por segundo año consecutivo, hemos padecido una situación complicada por la falta de mano de obra cualificada», señala. Respecto a 2024, Planas anticipa una desaceleración, aunque señala que en Balears será menos que en su entorno. «Dentro de la senda de desaceleración que está produciéndose tanto a nivel nacional como en gran parte de las economías europeas, Balears puede mantener en 2024 un comportamiento mejor que el de su entorno si la temporada turística se asemeja a la actual. El crecimiento económico balear seguiría situándose por encima del de su entorno gracias a la fortaleza de los niveles de empleo y porque las Islas cuentan con el soporte turístico», manifiesta.

Por su parte, el presidente de Pimem, Jordi Mora, considera que la temporada turística del 2023 ha sido muy buena y la puede calificar como «excelente, aunque ha habido algunos meses por debajo las expectativas, pero en general ha sido un año fenomenal y la temporada turística ha hecho que se impulse en el sector servicios y el resto de sectores. En el ámbito empresarial afortunadamente la inflación en este 2023 se ha ido moderando y ha ido a menos y esto ha sido un hecho positivo». A su vez, el presidente de Pimem ha recordado que ha habido un cambio de gobierno en la mayoría de las instituciones y de las novedades que ha supuesto, «se ha puesto en marcha en el 2023 el régimen especial balear que tendrá un impacto importante en todas las empresas y autónomos», expone. Otro de los problemas que expone Mora es la falta de trabajadores «tanto cualificados como no cualificados. Este es un problema que llevamos arrastrando de 2022 pero en el 2023 se ha pronunciado de una forma mucho más fuerte en el caso de Mallorca y nuestras previsiones es que en el 2024 tampoco se solucione este problema». Para el 2024 Mora reivindica «las líneas de ayudas para la innovación pensando en pymes y autónomos; incentivar las políticas encaminadas a la economía circular y sostenibilidad del turismo; fomentar la internacionalización y exportación de la producción industrial de Balears».

La presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), María Frontera, asegura que 2023 ha sido un buen año y explica que, como el lema del congreso celebrado en la Isla, ha evolucionado de más a mejor. «Durante este 2023 se ha materializado que el reposicionamiento de nuestra hotelera ha tenido respuesta. Mallorca ha salido reforzada tras la pandemia», indica. Frontera explica también que «hemos consolidado el progreso circular para ser más eficientes», manifiesta.

Refiriéndose a 2024, Frontera recuerda los incrementos salariales que beneficiarán a los trabajadores y que se avanza en la lucha contra la desestacionalización. «Tenemos un compromiso social a través de la creación de empleo estable y de calidad. El 20% de los establecimientos permanecerán abiertos de diciembre a enero por segundo año consecutivo, por lo tanto, se consolida por tercer año consecutivo la apertura temprana de la planta hotelera. A lo largo de febrero de 2024 abrirán un 44% de establecimientos y en marzo 7 de cada 10 ya estarán abiertos. Un 29,9% de incremento salarial en base al convenio de hostelería versus el 15,4% de subida del IPC. Por lo tanto, los trabajadores adscritos al convenio de hostelería se han visto beneficiados con subidas que han doblado el IPC», significa.

El presidente de Pimem Comercio, Miquel Àngel Mateu, hace un balance positivo de cómo ha terminado la temporada de 2023. «El feedback que hemos recibido es que el 2023 ha sido positivo, alrededor de un 20% mejor que el 2019», explica Mateu. Un hecho que se ha visto favorecido por alargar la temporada turística y cuenta que ha sido a causa del tiempo «es verdad que ha habido altas temperaturas, lo que ha favorecido a que la temporada se prolongase». Para la próxima temporada de 2024, el presidente de Pimem Comercio es optimista y espera poder empezar la temporada antes. «Las previsiones son bastante buenas, hay hoteleros que quieren empezar la temporada unas tres semanas antes y esto es muy buena señal. Las perspectivas son buenas», concluye Mateu.

Rafel Roig, presidente de la Federación Balear de Transportes valora positivamente el pasado 2023. «Considero que la reciente temporada ha sido positiva, a pesar de desafíos significativos en el sector, como la falta de conductores, el aumento de costes en combustible, recambios y otros factores», indica. Roig explica que el 2024 llega con un buen número de retos y desafíos. «Para 2024 nos encontramos con retos específicos en el sector del transporte, como son la escasez de conductores, además de estar inmersos en la negociación del nuevo convenio colectivo de transporte discrecional. Por último apuntar otra problemática que afecta al transporte de mercancías, por el encarecimiento de los fletes marítimos debido a la nueva normativa europea sobre emisiones que afectará exclusivamente a Mallorca, quedando Menorca y Eivissa exentas», señala.

Para la Associació de Teuleres su presidente Miquel Torres explica que el año 2023 ha sido un buen año, «hemos tenido trabajo, así que, aunque todavía no tenemos todos los datos detallados, podemos calificarlo como un buen año». Así pues, para el 2024 esperan seguir igual, «que sea positivo», admite Torres.

El presidente de Afedeco, Antoni Gayà, tiene claro que 2023 ha sido un buen año. «Desde Afedeco hacemos un balance positivo de 2023. Ha sido un año bueno, las ventas, especialmente en verano, han sido satisfactorias. Ha sido un año de recuperación, aunque aún hay comerciantes que están pagando pólizas de crédito y préstamos por la pandemia, que fue muy dura», indica. Respecto a 2024, Gayà se muestra optimista y reclama una vez más que las grandes plataformas de comercio electrónico jueguen con las mismas normas. «Queremos ser positivos para el 2024. Tenemos muchas expectativas. Esperamos que haya una ordenanza clara para el comercio virtual. Las grandes plataformas deben lidiar con las mismas normas que el resto del comercio. No es justo que estas plataformas que ni tan solo tributan en España tengan unas ventajas que el resto de comerciantes no podemos disfrutar», manifiesta.

En la Asociación de Peluquerías Caninas, Luís Guerrero, cuenta que el 2023 ha dejado unos «excelentes resultados» para su sector, tanto en términos económicos como en el crecimiento de la demanda de servicios de higiene y estética de animales de compañía. Para el 2024 «hay buenas perspectivas de cara al futuro, ya que en los 10 últimos años el sector ha crecido de forma continuada en nuestro país, pero seguimos por debajo de la media europea», argumenta Guerrero. Además añade que «en 2024 el mercado mundial crecerá alrededor de un 5% anual hasta superar los 180.000 millones de euros en 2025».

El gerente de la Unión Balear de Entidades Sanitarias (UBES), Antoni Fuster, señala que 2023 ha sido un año de crecimiento. «El 2023 ha sido un ejercicio de crecimiento de la actividad, de una gran apuesta por la renovación tecnológica e incorporación de nuevas técnicas. Sin embargo, no ha sido ajeno a problemáticas que afectan al sistema sanitario en general», manifiesta. Refiriéndose a 2024, Fuster confía en mejorar la colaboración con las administraciones públicas. «Para el 2024 confiamos plenamente en continuar y mejorar la colaboración público-privada dependiente de la Conselleria de Salut. A la vez, estaremos vigilantes en lo concerniente a la política que ejercerá el Gobierno central en materia sanitaria y que podría afectar a la evolución de nuestro sector», concluye.

Mar Nicolau, presidenta de la Associación de Canteras, cuenta que el 2023 para el sector de la minería se puede considerar como un «año bueno», puesto que «el ritmo de extracción y comercialización ha sido lineal». Aunque el 2023 haya sido un año en el que se hayan hecho menos obras públicas, «en el sector privado las construcciones han aumentado, con la cual cosa para nosotros ha sido en positivo».

Para los feriantes el 2023 «no ha ido mal», así lo califica el presidente de la Asociación de feriantes, José Clavijo, y explica que ha ido bastante bien aunque «en invierno a la gente le cuesta más salir, pero en general ha ido bien». Las perspectivas de 2024 son buenas, «tenemos unas perspectivas bastante positivas, luego capaz no irá tan bien, pero pensamos en positivo. Esperamos que la gente se anime mucho más», añade Clavijo.

Hans Lenz, presidente de ABINI, explica que el mercado inmobiliario entró en una nueva etapa en 2023 y recuerda que en 2024 se debe generar vivienda a precio limitado. «El mercado inmobiliario de Balears ha entrado en una nueva fase en el 2023. Queda atrás la explosiva demanda producida por el covid, pero nos quedan las ansias de poder vender cualquier vivienda a extranjeros de alto poder adquisitivo, aunque haga meses que no vienen y no estén avisados para retornar a medio plazo. Al mismo tiempo empezamos a ser conscientes que ya no producimos vivienda para residentes y el Govern Balear nos ofrece la oportunidad de girar en 180º para que la vivienda asequible vuelva a existir. Es un momento de importancia crucial para nuestras islas: si en 2024 desperdiciamos la oferta de generar vivienda a precio limitado (HPL) para los residentes de nuestras islas, no podremos echar la culpa a nadie más que a nosotros mismos de las enfermedades de nuestro parque sector inmobiliario», asegura.

Rafel Matas, presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio y Distribuidores de Carburantes de Pimem, explica como ha sido el 2023 en el sector y lo califica como bueno, «el consumo de carburantes está relacionado directamente con la actividad económica», pero con una ligera bajada de ventas respecto al 2022. Un hecho lógico que se ha visto motivado por «la apertura de nuevas estaciones de servicio low cost y la progresiva matriculación de vehículos eléctricos. La disminución de las ventas de carburantes en la red tradicional de estaciones de servicio es una tendencia natural y constante que se va a mantener». Para el 2024 Matas admite que «dado el proceso de descarbonización progresiva en que estamos inmersos, que afecta anticipadamente a los territorios insulares de la UE, pedimos al Govern el diálogo y las iniciativas necesarias para establecer un plan de descarbonización, que permita sustituir progresivamente los combustibles fósiles por otros de origen renovable, como el biodiésel y el biogás, al mismo tiempo que se prepara la introducción del hidrógeno para la movilidad. La tecnología actual de coches eléctricos con baterías de litio no podrá sustituir, por motivos tecnológicos y económicos, al parque móvil actual».

Pedro Fiol, presidente de Aviba, reconoce que 2023 ha sido un buen año para las agencias de viaje. Explica que desde un primer momento se sabía que sería excelente para las receptivas y explicaba que también ha sido bueno para las agencias emisoras. «Si hablamos de receptivas, ya en pleno verano sabíamos que, a pesar de algún frenazo, las cosas iban a ir bien. Nos preocupaban las emisoras, puesto que, hasta una vez finalizada la temporada, no sabemos si iban a conseguir cifras prepandémicas en un año donde ha habido mucha inflación y parecía que las economías familiares empezaban a estar resentidas. Pero la conjunción de una buena temporada turística unida a que todavía existen muchas ganas por viajar, ya que a raíz de la pandemia valoramos más el ocio y el tiempo libre, por ende, el viajar, por encima de las cosas materiales, ha hecho que finalmente, podamos decir que las emisoras han conseguido superar las cifras de negocio del año pasado», manifiesta.

Fiol, respecto a 2024, indica que confía también en qué sea un buen año. «Lo que deseamos todos es que pasemos por un tiempo de calma, sin más conflictos bélicos y que los que haya se resuelvan. Que la inflación se modere y que haya en resumen paz y tranquilidad en el sector. Creo que la pandemia nos ha agotado a todos y aunque parezca que ya quedó atrás, el sector no olvida y aún se siente cansado de todo aquello que vivimos. Por esto necesitamos periodos de estabilidad más largos para poder trabajar en nuestros negocios sin tanto temor y tanto cambio repentino. Por desgracia, nosotros no tenemos el control de todo aquello que acontece en el mundo. Lo único que nos queda es sabernos adaptar a todos estos cambios. Pero hay algo de lo que me hace sentir orgulloso de nuestra profesión y es que siempre, siempre, nos hemos adaptado a todo lo que nos ha acontecido. Por esto, sea lo que sea, venga lo que venga, ahí estaremos haciéndole frente. Me gusta siempre pensar en positivo. El 2024 si no hay ningún contratiempo, será una buena temporada para las receptivas y las emisoras conseguirán al menos, igualar la producción de este año», explica.

El balance de 2023 en el sector del taxi no es tan positivo, Biel Moragues, presidente de la Asociación Sindical de Autónomos del Taxi de Mallorca-Pimem, afirma que «el 2023 no ha sido tan bueno como el año pasado, aunque las cifras del turismo admiten que ha sido una buena temporada turística, para el sector del taxi no. Esto se debe a la falta de coches de alquiler y la falta de transporte en general». Así pues para el 2024 tampoco son optimistas y creen que irá peor, «según lo que nos han dicho otros sectores la próxima temporada irá peor que la del 2023. Nosotros no tenemos datos oficiales y todo puede cambiar, pero las primeras previsiones son estas», concluye Moragues.

En el sector informático y tecnológico, el presidente de Abapetit Gabriel Isern, cuenta que el 2023 ha sido un buen año, «no nos podemos quejar después del año 2020,. En comparación con ese año, el 2023 ha ido bastante bien». Para el 2024 esperan poder seguir igual, «esperamos que la situación sea la misma, que nos mantengamos como hasta ahora», admite Isern.

La presidenta a la Asociación de Constructores de Balears, Fanny Alba, explica que durante el pasado 2023 se ha mantenido el nivel de actividad. «Este año hemos mantenido la actividad gracias a los proyectos que ya llevábamos acumulados. Las cifras de inversión han sido similares al año pasado. Sí vemos en este 2023 una reducción en la licitación de obra pública. Han pasado los años electorales donde tradicionalmente aumenta la inversión y este año ha habido una caída de proyectos licitados. También recordar el problema que estamos sufriendo con una significativa cantidad de obras públicas que quedan desiertas por no actualizar los materiales a precio de mercado, principalmente», indica. Respecto a 2024, Alba augura una caída en la inversión. «Ya se aprecia una caída en la inversión que las empresas actualmente todavía no notan por la inercia de los proyectos anteriores, pero que se empezará a notar a mediados del 2024. Por otra parte, hay una gran partida de fondos europeos Next Generation para la rehabilitación de edificios y viviendas que queda para asignar y ejecutar. Estas partidas nos permitirían compensar la actividad por la bajada de la inversión, pero falta que se materialicen. La incertidumbre por la subida de tipos de interés no facilita que los ciudadanos hagan inversiones. Los proyectos visados siguen denotando una caída en la construcción de vivienda en una situación de emergencia habitacional», asegura.

El presidente de la Agrupación Empresarial de Alquiler de Vehículos Con y Sin Conductor de Balears (Aevab), Ramón Reus, explica que han trabajado igual que los otros años, «el 2023 ha sido un año muy parecido al de 2022. Pensaba que este año sería peor, pero hemos trabajado igual». Para el 2024 esperan seguir trabajando igual «todavía es muy pronto, pero trabajaremos según temporada, igual que lo hemos hecho estos últimos años. Ya hemos empezado a preparar la flota», explica Reus.

Para la Asociación de Bebidas Refrescantes su presidenta, Leonor Fuster, admite que 2023 no ha sido un año espectacular «hemos tenido un 80% de ventas en comparación al 2022. Aunque no hemos tenido tanta falta de materia prima como el año pasado no ha habido muchas ventas, el año pasado fue mejor». También explica que «las compras son normales pero con precios altos, como todo». Para el 2024 esperan seguir en la misma línea que 2023, «esperamos que las cosas se estabilicen como el problema de la falta de personal, el precio elevado del alquiler y el encarecimiento del precio de las materias primas, pero no conformamos con que las ventas se mantengan y sigan igual que en 2023», admite Fuster.

Rafel Durán, presidente de la Asociación Balear de Actividades Turísticas (Abactur) no duda en señalar que 2023 ha sido un buen año. «Ha sido un buen año en términos generales, en el que el sector de la oferta especializada ha aumentado tanto en el número de visitantes como en los beneficios, a pesar de la subida de los gastos y el retraso en la adjudicación del programa del Imserso. El incremento de beneficios se ha producido, sobretodo, por la creación de nuevos productos y experiencias», señala. Durán pronostica que 2024 será también un buen año, aunque considera que deben redoblarse los esfuerzos para conseguir una mayor desestacionalización. «La sensación es que puede volver a ser un buen año en términos de llegada de turistas, aunque nos tememos una nueva subida en los costes, especialmente los laborales. Hay que apostar decididamente por abrir los establecimientos turísticos durante la temporada baja, por ello pedimos al resto de actores implicados un mayor esfuerzo para promover la desestacionalización», manifiesta.

El presidente de la patronal del alquiler vacacional Habtur, Antoni Barceló, considera que 2023 ha sido un buen año. «2023 ha sido un año con una ocupación similar a la de 2022, pero con precios más elevados. Se ha producido un retroceso del mercado alemán, pero se ha visto compensado por turistas llegados de nuevos mercados emisores como Estados Unidos, Francia o diferentes países de la Europa del este», manifiesta. Barceló reconoce que para 2024 las reservas anticipadas están funcionando muy bien. «De momento, se está produciendo una numerosa anticipación de reservas. De hecho, ahora mismo el incremento respecto al año pasado es de un 20%. En todo caso, creemos que se debe fundamentalmente al incremento del precio de los vuelos a partir de enero y no tanto a que se haya producido un incremento de la demanda», señala.

Toni Mestre, presidente de la Asociación de Productores de Ganado de Porcino de Pimem, explica que el 2023 ha ido bien, «este año ha sido bueno, pero tampoco ha sido excepcional. El sector no es el mismo que hace cinco años, hay menos personas que se dedican a este sector». Sin embargo, para el 2024 tienen más esperanzas «esperemos que los precios se estabilicen y que no sean tan desorbitados como hasta ahora para poder seguir criando», concluye Mestre.

Nofre Fullana es el director técnico de la Associació de la Producció Agrària Ecològica de Mallorca (Apaema) y muestra su gran preocupación de la falta de lluvia que ha habido en 2023. «Estamos muy afectados por la falta de lluvia y la lluvia a destiempo y esto está afectando gravemente a la parte económica de las explotaciones, sobre todo a lo que hace referencia a ganado, cereales y legumbres. En cuanto a la miel también los apicultores han hablado de una recolecta del 20% respecto a años anteriores». Fullana argumenta que esto se puede traducir a un aumento de precios de los productos, «esto seguirá así si no cambia el régimen de lluvias». También menciona que ha sido muy buen año para el aceite «al tener muy buena cosecha hará que el precio del aceite no suba tanto como en 2023». Para el vino la previsión también es que se mantenga igual como en el 2023 «la viña va aguantando y no tiene que afectar sobre el producto». Fullana destaca la gran preocupación por la lluvia que ha afectado a la producción de los árboles frutales, «sobre todo a la almendra, de fruta dulce y la hortaliza, es un sector afectado por la bajada de la capacidad de los pozos, sobre todo en verano a causa de la demanda de toda la población, tanto turística como la población residencial», añade Fullana.

Bartomeu Servera, presidente de la Asociación de Empresas Distribuidoras de Alimentos, Bebidas y Limpieza (ADED), es contundente al señalar que 2023 ha sido un buen año. «No hay duda de que 2023 ha sido muy buen año, aunque no ha estado exento de problemas. Ha habido dificultades para encontrar personal, incrementos de precios... En todo caso, los resultados han sido buenos, mejorando los de 2022 y en muchos casos han sido también superiores a los registrados en 2019», afirma Servera. Refiriéndose a 2024, el presidente de los distribuidores asegura que las previsiones apuntan a un buen año. «Si hemos de hacer caso a las previsiones será un buen año, aunque siempre surgen problemas y dificultades», señala.

El 2023 para la Associació Centre d’Ensenyament (CECAP), Pedro Daniel, su presidente, narra que «los resultados de este 2023 han sido muy positivos, especialmente si los comparamos con 2021 y 2022 donde aún existían restricciones y la actividad económica ligada al turismo y al ocio masificado se vio muy perjudicada». Por lo que desde el sector han notado un incremento en la facturación en niveles algo superiores a los de la prepandemia, «probablemente esto haya sido provocado por el efecto rebote y los estímulos inyectados en la economía, entre 10 y 20%, aunque habría que descontar de ese porcentaje el factor inflación que ha sido muy elevado». Aunque para 2024 la perspectiva es seguir en la misma tendencia de crecimiento, «aunque considerando los incrementos de tipos en el mercado europeo y mundial, habrá menos dinero en circulación y por consiguiente, prevemos un crecimiento menor, entre 5% y 10%, aún así con perspectivas positivas», admite Daniel.

La presidenta del Gremi d’Artesans, Maite Ramiro, valora la temporada positivamente «los meses de abril y mayo las ventas superaron al 2022, mientras que julio y agosto se mantienen al mismo nivel, septiembre y octubre vuelven a repuntar», admite. Para el 2024 Ramiro explica que «las previsiones son también positivas y esperamos que se mantenga en los mismos niveles de este año».

Miguel Pérez Marsá, presidente de la Asociación Balear del Ocio Nocturno y Entretenimiento (ABONE), considera que el 2023 ha sido positivo. «Ha sido un año positivo, muy positivo. El 2022 fue bueno y el 2023 ha sido mejor. Los empresarios han dejado atrás los efectos de la pandemia y pueden encarar el futuro con optimismo», indica. De igual manera, augura un buen 2024. «Las perspectivas son buenas. Confiamos en que el año sea similar al pasado», señala.

Àlex Casares, presidente de la Asociación para el Desarrollo Náutico de Empresas y Autónomos (ADNEA), califica el 2023 como una buena temporada para el sector náutico menos en Eivissa. «En general ha sido una buena temporada para el chárter náutico, a excepción de Eivissa donde los precios abusivos de los puertos, marinas y de todos los servicios en general ha hecho que se pierda el mercado en ese sentido, como en la reparación y mantenimiento de los yates de lujo», cuenta Casares. Otro de sus sectores que se ha visto afectado es la venta de la pequeña embarcación, «se ha visto reducida por el incremento de la incertidumbre de los mercados a causa de la inflación y la subida de los precios», añade Casares. Para el 2024 las previsiones son que las ventas sigan bajando, «podrán bajar un 10 o 15% más las ventas», especifica el presidente de ADNEA. Aunque para este nuevo año espera que la concienciación con la sostenibilidad y la reducción de la huella de carbono se extienda entre los nuevos propietarios y consumidores de chárter náutico. «La electrificación del sector está cogiendo impulso y esperamos poder ver un aumento significativo de proyectos propulsado por energía no combustible, como eléctricas o hidrógeno zarpando por nuestras aguas», aclara Casares. Además, cuenta que «el cambio en el sector náutico tradicional por uno de más sostenible y de reducción de la contaminación es una realidad que se va introduciendo y en unos cuantos años será total en el sector náutico como en el resto de sectores». El presidente de ADNEA concluye con que «las ayudas económicas y la apuesta de los gobiernos autonómicos, estatales y europeo en este sentido hará que la cuota de mercado en embarcaciones de combustible fósil bajen en detenimiento de las de combustible no fósiles, principalmente eléctricas que son las que por ahora están teniendo mejor resultado para embarcaciones menores o híbridas, y las propulsadas por hidrógeno están también entrando en el mercado para embarcaciones de mayor eslora».

El presidente de la Asociación de Reparadores, Instaladores y Mantenedores de Puertas Automáticas (ARIMPA), Rafel Sotomayor, cuenta que para su sector el 2023 ha ido bien y ha aumentado. «El servicio de mantenimiento y reparaciones ha crecido y durante este año hemos tenido bastante trabajo, en nuestro sector no nos podemos quejar. Sin embargo, para el sector de la fabricación no ha ido tan bien», admite Sotomayor. Para 2024 desean seguir igual que 2023, «cada vez tenemos más trabajo por la nueva normativa de la obligatoriedad del mantenimiento de las puertas automáticas», sentencia Sotomayor.

Toni Vallcaneras, presidente de la Associació Torradors de Café expone que todos han aumentado las ventas, «todos nuestros empresarios han aumentado las ventas, esto se debe a que a habido un aumento en la tendencia del consumo de café, ya que ahora hay más gente que bebe café». Aunque cada empresa tenga sus propios resultados la tendencia ha sido al alza. Un hecho que según Vallcaneras se ha visto influido por la buena publicidad que se ha hecho del café, «también se han demonizado las bebidas con mucho azúcar, es decir los refrescos. Ahora en los bares, que es donde más se consume café, la gente ha cambiado los refrescos por café», aclara. Así pues, ha sido un 2023 en que el sector ha experimentado una fase de crecimiento, pero que también han invertido para marcar esta tendencia. Sin embargo, en 2024 habrá un problema de suministro y esto se traducirá en un aumento del precio final. «Este último trimestre del año ya ha habido bastantes problemas con el suministro de la materia prima y ha habido un déficit del café de origen, por ejemplo, no tenemos previsiones del café de origen de Vietnam. Esta falta de café se verá reflejado en los precios», concluye Vallcaneras.

En el sector cultural el presidente de Illescena, Gaspar Morey, no clasifica que haya sido un año «bueno», puesto que han hecho cambios importantes en las gestiones de la asociación. «Ha habido muchos cambios importantes en las gestiones de la asociación, uno de estos ha sido el aumento de las cuotas y a causa de esto muchos de nuestros socios han tenido que abandonar la asociación. Ahora estamos buscando alternativas y ayudas para que los socios que han tenido que salir puedan volver», explica Morey. En la asociación también se han visto afectados por el cambio de gobierno, defienden que todavía están en un proceso de transito «estamos todavía dialogando con el Ajuntament de Palma sobre algunas cuestiones, aunque no estamos muy a favor de la gestión cultural que han hecho por el momento. Esto ha provocado un malestar dentro del sector». Para el 2024 piden que las cosas mejores, «intentaremos avanzar en según qué aspectos, queremos que se concedan nuevas ayudas para las disciplinas que más lo necesiten, como las artes escénicas», añade Morey. Desde Illescena son optimistas y las sensaciones que tienen son buenas, pues esperan que las cosas mejoren en el futuro.

En cuanto a la gestión deportiva, Jaume Thomás, presidente de la Associació de Gestors Esportius Professionals de les Illes Balears (AGEPIB), define el 2023 como un año de cambios, ya que hay una nueva junta directiva en la que ha entrado una nueva generación en el mandato, «ahora nos estamos adaptando a este nuevo cambio que ha supuesto un relevo generacional. A parte de esto, en cuanto a la gestión deportiva hemos hecho muchas actividades, tanto jornadas como congresos y en todas ellas hemos tenido el aforo completo». Califican las actividades como «todo un éxito» y esperan poder seguir así. Para el 2024 pretenden seguir celebrando jornadas cada dos meses y esperan, también, consolidar la junta directiva y darse a conocer al nuevo Govern y mantener la presencia en las cuatro islas.

Por su parte, Albert Ferrer, presidente de la Associació d’Empresaris d’Artà también valoran el año 2023 como «notablemente positivo. Hemos observado que la temporada turística se ha alargado beneficiando tanto a las pequeñas y medianas empresas del sector turístico como a las de los otros sectores». Para el próximo año 2024 lo afrontan con un «optimismo renovado». Además están comprometidos en fomentar una economía más desestacionalizada, «queremos un enfoque mucho más local y circular para poder afrontar de forma colectiva los nuevos desafíos que surjan», admite el presidente de la Associació d’Empresaris d’Artà.

En cuanto a la Associació de Pastissers i Forners, su presidente, Miquel Àngel Torrens, califica el año 2023 como muy bueno, aunque predominan los problemas para encontrar personal. «Hay casos concretos que pueden decir que no ha sido un buen año, pero son aquellos hornos que no se han actualizado, pero en realidad ha ido muy bien, sobretodo en aquellas zonas turísticas, ya que la temporada se ha alargado». Sin embargo, el problema principal ahora es la falta de personal, Torrens explica que «antes dedicábamos un 30% a buscar y dedicar tiempo al personal, el 70% era para mejorar la empresa, ahora este porcentaje se ha invertido. Hay una gran falta de personal y la gran preocupación de las empresas es encontrar trabajadores». A pesar de esta falta de personal han tenido unos beneficios positivos, «ahora hacen más caja, ganan más, pero son menos felices», admite Torrens. Para 2024 las sensaciones son buenas y esperan seguir manteniéndose igual. «Se van perdiendo tradiciones, otras como la ensaimada se mantienen y lo que no ganas con un producto, lo haces con otro. Esperamos que la próxima temporada siga igual y que sea como esta», concluye Torrens.

Jeroni Valcaneras, presidente de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (Uatae) expone que el año 2023 «ha sido un buen año para el colectivo, donde la incertidumbre económica ha ido marcando el ritmo en el trabajo autónomo. Vemos que las cifras de afiliación son positivas, lo que indica que el colectivo va adquiriendo más presencia en el mercado laboral». Un hecho que según Valcaneras «marca la necesidad de seguir apostando por la protección social y el aumento de derechos del conjunto del colectivo, los cuales van aumentado gracias a la gestión que hacen asociaciones como Uatae».