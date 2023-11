Transformación digital es un concepto que ha invadido el vocabulario del mundo de los negocios. Una competencia básica para pervivir en el tiempo, para no quedar obsoleto y ser relevante. Gurús del business llenan sus discursos de transformación digital y alertan de su importancia, un recorrido obligado para cualquier empresa. ¿También para la pequeña empresa? Sí, la transformación digital también le afecta, si no desaparecerá por no adaptarse al nuevo medio natural. No solo es básica para sobrevivir en la jungla de la competencia, sino que también democratiza servicios que antes estaban reservados para las grandes corporaciones y es una ventaja competitiva que permite, incluso, codearse con las grandes.

Sin embargo, ¿qué es exactamente la transformación digital? Un concepto muy socorrido, que muchos han hecho suyo, pero no lo visualizan en la realidad cotidiana de una pequeña empresa. En términos sencillos, se trata de aprovechar las herramientas digitales (como ordenadores, internet y software) para hacer que una empresa sea más eficiente, competitiva y capaz de adaptarse a los cambios rápidamente. Esto implica cosas como tener un sitio web, usar aplicaciones para gestionar tareas y datos, y adoptar nuevas tecnologías como inteligencia artificial y automatización. La transformación digital busca simplificar procesos, llegar a más clientes en línea y tomar decisiones más informadas con datos. El vicedecano de EAE Business School Barcelona, Carles Cascante, explica cómo una pequeña empresa de seguros de Sudáfrica, Discovery, consiguió aumentar sus ventas y posicionarse en el competitivo sector de las aseguradoras gracias a la digitalización. «Decidieron regalar un apple watch a sus nuevos clientes con el que consiguieron recopilar una serie de datos que permitieron ofrecer un servicio ad hoc a sus necesidades, simplificando y abaratando los procesos y ahorrando tiempo y esfuerzos», señala Cascante como caso de éxito. Por su parte, la profesora en transformación digital de EAE Business School Barcelona, Noemí Freixa, pone un ejemplo que ella misma ejecutó como profesional. La docente y consultora fue contratada por una pyme de la alimentación para reducir costes, tiempo y la huella ambiental en los trayectos de los camiones. «Aplicamos el machine learning en las rutas de los transportistas y conseguimos trayectos más eficientes», apunta Freixa. Ante la imparable digitalización, la Unión Europea y, por extensión, los distintos gobiernos territoriales están poniendo especial énfasis en la transformación digital de las pymes, que forman el 98% del tejido empresarial de nuestra sociedad. Por este motivo, los fondos Next Generation están destinados a proporcionar una formación de calidad a los directivos y trabajadores de la pequeña empresa para adaptarse a la realidad actual, reinventarse, reducir costes y potenciar la eficiencia para crear empresas competitivas sin limitaciones de tiempo, espacio o recursos. EAE Business School Barcelona ofrece cursos, 100% financiados por los fondos Next Generation, para que la transformación digital sea una realidad en las empresas y no un concepto abstracto al alcance de las grandes corporaciones.