Artal Mayans García (País Vasco, 1993) es el responsable de Turisme, Innovació i Habitatge del Consell de Formentera. Tras los primeros meses en el cargo tiene claro que el consenso y el diálogo con todo el sector turístico serán claves en esta legislatura. Consciente de que Formentera no es un destino apto para todos los bolsillos, asegura que la calidad que se ofrece en toda la isla va en concordancia a los precios y a la oferta única e inigualable que ofrece la isla.

¿Cómo ha sido la temporada en Formentera? ¿Qué le transmite el sector?

La valoración que se hace a nivel general es que ha sido un poco irregular. Ha habido altibajos, pero al final se ha alargado bastante gracias al buen tiempo que ha sido favorable durante todo el mes de octubre y esto ha permitido a cierta parte del sector poder alargar y compensar la bajada que se estimaba para los meses centrales de verano, sobre todo en agosto. En general, podemos decir que ha ido bien, pero podría haber sido aún mejor.

Los datos de Frontur ponían de manifiesto que la llegada de turistas hasta agosto ha bajado un 7,5% en Formentera. ¿Cómo interpreta este descenso?

También se había dicho que había un 20% menos de turistas en agosto, pero nosotros desde el área de Turismo tenemos las antenas de monotorización de paso de turistas y visitantes y tenemos unos números que son un poco distintos. Lo que sí que está claro es que en el mes de agosto hubo menos gente por regla general y se puede achacar a varias causas, como la falta de actividades complementarias para el turista, como puedan ser el ocio u otro tipo de actividades. También a nivel internacional ha habido competidores que han ‘despertado’, como los destinos del norte de África, como Egipto. Parecía que con el covid éramos la única alternativa a nivel mundial para Europa y se ha visto que no, pero aún así con toda esta competencia podemos decir que la temporada ha sido bastante mejor de lo que cabría esperar teniendo en cuenta todos estos.

¿El nivel de precios puede haber influido en los altibajos registrados y el descenso de agosto?

Los precios directamente no. Más bien es la coyuntura económica que tenemos tanto en España, como en Europa y el resto del mundo. Se está asomando un recesión económica a nivel mundial muy importante y realmente no somos consciente de lo que se viene. ¿Pero los precios de la isla son más altos de lo que correspondería? No sé hasta qué punto se puede afirmar esto porque aquí trabajamos con una oferta que no es barata pero no es desproporcionada porque se ofrece un producto gastronómico y turístico de excelente calidad en el que el sector hotelero ha invertido mucho. Al decir que Formentera es caro animo a la gente a que viaje un poco, y no sólo a Formentera, sino que viaje por el mundo y vea cuánto cuestan las cosas por ahí. Aparte que en Formentera tenemos cosas que no se pueden replicar en otros lugares, como las playas y la naturaleza. Toda la vida se ha sabido conservar muy bien el patrimonio de la isla, se ha querido apostar por un modelo conservacionista en cuanto a urbanismo y edificabilidad y las carencias que podríamos tener, como por ejemplo que no podemos albergar grandes congresos o conferencias, pues las suplimos con un paraje envidiable.

¿Los precios se deben contener de cara a 2024?

Al final cada empresario sabrá qué margen tiene para actuar. Creo bastante en el libre mercado, que tiene que ser capaz de premiar a quien tiene una relación calidad-precio superior y a quien tiene un producto con calidad-precio inferior, esto es lo que define un poco si tu negocio va adelante o no. Tú puedes tener la mejor paella del mundo a un precio desorbitado y puedes decir que ‘por muy buena que sea me como la de al lado por una quinta parte de precio y tampoco hay tanta diferencia’. Hay que ser un poco consecuente con esto y pienso que, en general, se consigue.

¿Se reunirán con el sector turístico de forma periódica?

Sí, quiero transmitir al sector privado y a los agentes de turismo de Formentera que las cosas se harán con consenso, que la planificación turística se hará de la mano del sector y no de forma independiente como venía pasando hasta ahora. Queremos ver qué valoraciones y propuestas nos dan los otros sectores.

¿Qué estrategia seguirán en promoción turística?

Estamos intentando cambiar la dinámica de asistencia a algunas ferias y la de contratar a influencers para que digan lo bonita que es la isla. Pienso que es más eficiente y eficaz que la gente salga de aquí contenta. La inversión que se realice en servicios se proyecte en los visitantes reales y no a los que se les paga, porque estos dirán que todo es muy bonito. Si los 15.000 o 20.000 euros que te gastas en traer a un influencer una semana para que te venda la isla, lo puedes invertir en crear un evento, como la Formentera Fotográfica, éste te traerá un retorno que compensará la inversión. Se trata de generar contenido para que sea el visitante el que te venda y no tengas que pagar tú por las ventas.

¿Dejarán de asistir a algunas ferias turísticas?

Lo intentaremos limitar un poco. El mundo ha cambiado las ferias ya no son tan importantes como antes, aunque es verdad que ferias como Fitur y WTM que hay que mantenerlas casi como protocolo. Puede ser que tenga un retorno, pero quizá no sea el más eficiente. Si por cada euro en la feria te regresan dos y con otro evento, como el festival de jazz o la Formentera Fotográfica, por cada euro te regresan seis pues a lo mejor debes invertir donde te dan seis.

¿Qué meta o metas se ha marcado como responsable de Turismo en Formentera?

Quiero recuperar la participación e iniciativa del sector privado que antes no se las tenía en cuenta. Hasta ahora me han dicho desde varios sectores empresariales que no se les había hecho caso en cuanto a la toma de decisiones. Si no cuentas con el sector privado y no le dejas involucrarse, el sector privado no se va a gastar el dinero.