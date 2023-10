Jesús Sobrino, CEO de Palladium Hotel Group, culpabiliza a la oferta ilegal de casi todos los males del turismo y asegura que, al menos en Eivissa, considera que no hacen falta más plazas. «Es fundamental detectar de dónde viene la sensación de masificación. A mi modo de ver es fruto de la oferta turística ilegal. La reconversión de hoteles produce el efecto contrario porque el número de plazas se reduce. Es fundamental poner coto a la oferta ilegal que no sólo repercute en esa percepción de saturación, sino que hace que falte vivienda para todo tipo de profesionales en las islas», explica.

Sobrino considera que, al menos en Eivissa, no hacen falta más plazas turísticas y recuerda que las infraestructuras de la isla van desbordadas en la temporada alta. «No creo que hagan falta más plazas en el caso de Eivissa, pues las infraestructuras y los servicios básicos de la isla ya van desbordados, pero sí que es cierto que hay una realidad, la de las plazas ilegales, que es imprescindible controlar. Consideramos que la base en la que estamos ahora de 100.000 plazas es suficiente y lo que hay que hacer es reducir el gap de necesidades en cuanto a infraestructura y servicios y cortar la verdadera sangría que es el turismo ilegal», manifiesta.

El CEO de Palladium Hotel Group apuesta por la agilización administrativa para favorecer la reforma y modernización de la planta hotelera. «La mejor forma de incentivar es permitir desarrollar los proyectos de mejora y modernización, sin que este tipo de gestiones se demoren durante demasiado tiempo. Las reformas que mejoran la sostenibilidad de los establecimientos turísticos son imprescindibles. En nuestro caso, las reconversiones de activos que se han acometido en los últimos años sin duda han repercutido en la eficiencia y sostenibilidad. Además, hemos impulsado varias líneas dirigidas a la optimización de recursos, por ejemplo, apostando por las energías renovables. Sin ir más lejos, en el caso de Ibiza, todos nuestros hoteles de Playa den Bossa cuentan con paneles fotovoltaicos. La modernización y reconversión de activos es clave. Implica un incremento de la derrama económica que deja el turismo, al mismo tiempo que reduce el número de plazas turísticas, se invierte en mejoras relacionadas con la sostenibilidad y, por si fuera poco, mayor empleo. La modernización de la planta hotelera es un camino que debemos recorrer con las administraciones que son las que han de habilitar todas las facilidades para impulsarlo y ordenarlo a la vez», asegura. Sobrino no habla con claridad de decrecimiento, pero explica que en Palladium, al aumentar la categoría de los establecimientos se ha decrecido en plazas. «Creo que las islas han dado pasos en este sentido, al hablar de oferta hotelera y turística de lujo hablamos de menor volumen de personas, que aportan mayor gasto en su estancia. En este sentido, una de las claves es la tan mencionada desestacionalización, el hecho de alargar los polos de la temporada, de estar abiertos más meses nos permite distribuir esa demanda como destino y ofrecer más meses de trabajo a nuestros equipos. En el caso de Palladium Hotel Group, debido a las reconversiones de los últimos años y al elevar la categoría de nuestros hoteles, no sólo no hemos crecido en plazas, sino que hemos decrecido. Es evidente que lo que hay que decrecer a cero es la oferta ilegal», explica. Respecto a la posibilidad de limitar la presencia de vehículos de alquiler, Sobrino aboga por mejorar el transporte. «Lo que es imprescindible es mejorar el transporte en todos sus formatos (autobuses, taxis, VTC, etc). Posiblemente, los vehículos de alquiler que hay son suficientes, si mejoras el transporte público habrá menos demanda y menos tráfico. Además, lo que sería interesante sería buscar la posibilidad de incrementar la movilidad eléctrica. El objetivo debe ser ir hacia una isla mucho más sostenible, pero sin perder de vista que el visitante necesita moverse y confiar en que no será un problema hacerlo», indica. La pandemia ha quedado atrás y Sobrino no duda en calificar de buena la temporada. «La de 2023 es una buena temporada, de hecho, todavía queda la recta final y los indicadores son también positivos. Cabe destacar que nuestros hoteles en Menorca y Eivissa lideran las cifras de ocupación de los destinos nacionales en los que operamos. Estamos superando los datos de los años anteriores a la pandemia y previsiblemente los del año 2022 en buena parte de los hoteles. Como grupo, tenemos una previsión de crecimiento moderado y confiamos en alcanzar a final de año, y por primera vez en la historia de la compañía, los 1.000 millones de euros de volumen en negocio gestionado», explica. La sostenibilidad y la economía circular son términos en boca de todos. Sobrino sostiene que en Palladium están perfectamente asimilados. «Desde luego, en nuestro caso economía circular y sostenibilidad están integradas en nuestra actividad. Son compromisos reales en los que trabajamos desde hace años, con medidas concretas orientadas a la reducción de plásticos, la apuesta por las energías renovables, el reciclaje, el uso responsable de los recursos y el producto de KM0, entre otros, y a los que, en Palladium Hotel Group, sumamos un foco especial en las personas y las comunidades en las que operamos. De hecho, este año hemos presentado Palladium Cares la identidad que engloba nuestra Responsabilidad Social Corporativa, y que enmarcamos en tres verticales: nuestra responsabilidad social interna: ‘Our people’, la externa: ‘Our Community’ y el compromiso con el medio ambiente: ‘Our planet’», señala.