Gabriel Llobera, CEO de Garden Hotels, cataloga la temporada de positiva, asegura que la compañía lleva en su ADN la estrategia de sostenibilidad y economía circular, al tiempo que al pronunciarse sobre la masificación asegura que el debate debería centrarse en si mejora o no el gasto turístico.

«El balance en general es positivo, por lo que los resultados de la temporada 2023 han supuesto un revulsivo necesario cerrando así la época de la pandemia, y consolidando el turismo como un eje clave para la recuperación», indica. La apuesta de Garden por la sostenibilidad es inequívoca y contundente. «Nuestro ADN lleva implícito la estrategia de sostenibilidad y economía circular en todo lo que hacemos. Desde la presidencia a cualquier empleado conocen y desarrollan los diferentes aspectos estratégicos que les involucran», señala.

Respecto a la masificación o la turismofobia, Llobera alude a factores externos y asegura que el debate debería centrarse en el gasto turístico. «Existen factores externos como duplicar la población en los últimos 20 años y con picos de temporada alta más intensos a pesar de la desestacionalización que se está trabajando. Factores como la regulación efectiva del tráfico en la vía de cintura como nodo de comunicación o que Palma sea puerto base y no escala de los cruceros son solo dos ejemplos donde la iniciativa pública y privada debe ir de la mano en la mejora de gestión, buscando indicadores más electivos y cualificados para medir el éxito del destino frente al tradicional número de visitantes. El debate debería estar centrado en si mejora o no el gasto turístico», argumenta.

Llobera, interrogado sobre la reforma de la ley turística anunciada por el Govern, reclama altura de miras. «Es necesaria una mayor interlocución de todos los elementos que intervienen en la cadena de valor turístico. Es necesario que el gobierno que esté no intenté buscar la oportunidad, sino la correcta estrategia en la política turística y modificar lo que no ha funcionado, pero si hay propuestas que sí funcionan, como la apuesta hacia una economía circular, no hay porque modificarlas», afirma.

El CEO de Garden considera que el debate turístico no debe centrarse en el número de plazas y explica que la tendencia es limitar la expansión del alquiler vacacional. «El debate no debe estar enfocado solo en el número de plazas. Hay que incentivar otros indicadores de gasto y calidad que nos permitan trabajar fuera de los meses punta de temporada, buscar nuevos segmentos de cliente... Respecto al alquiler vacacional, la tendencia es de limitar su expansión sobre todo en zonas donde ya existe una oferta regulada y suficiente», acaba señalando.