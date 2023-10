Margalida Ramis, CEO de Grupotel, considera que la temporada, en general, ha sido positiva, y explica que lidiar con la inflación no ha sido fácil. «El balance de la temporada es positivo en general. Hemos hecho un verdadero esfuerzo para controlar los costes, especialmente en alimentación y bebida. Aunque no era posible respetar los costes fijados en los presupuestos, principalmente, porque debemos mantener el nivel de calidad comprometido, sí que hemos logrado unos buenos resultados al haber podido incrementar los precios de venta» indica.

Respecto la sostenibilidad, Ramis recuerda que el compromiso de Grupotel no es nuevo. «Nuestra empresa lleva muchísimos años, más de 20 comprometida con la sostenibilidad. Para nosotros forma parte del día a día, tenemos herramientas que monitorizan el impacto de nuestra actividad, aparte de renovar cada año nuestras certificaciones medio ambientales», afirma.

Respecto la intención del Govern de modificar la ley turística, Ramis aboga por mantener el equilibrio entre la naturaleza y el turismo. «Mantener el equilibrio entre la naturaleza y el turismo es la clave en la lucha contra la masificación. La apuesta por la sostenibilidad, por parte de las administraciones públicas y privadas, es fundamental y me alegro muchísimo de que sea prioritaria la inversión en el ciclo del agua en esta legislatura porque es imprescindible. Tenemos problemas históricos de gestión de los recursos naturales que no se han realizado apropiadamente, véase perdidas de agua en las canalizaciones de la mayoría de municipios o contaminación del mar por aguas mal depuradas. Balears no se puede permitir a estas alturas estar hablando de estos problemas básicos que debían estar resueltos hace tiempo. No podemos achacar al turismo los defectos de nuestro sistema cuando durante décadas no se actúa. Otro aspecto clave que destacaría es la necesidad de mantener el equilibrio entre los ciudadanos y los turistas y cuando este se rompe se produce la turismofobia. Hay que gestionar los flujos de personas, prevenir la saturación si se produce y apostar por la movilidad sostenible a través del transporte público para que todo funcione de manera satisfactoria. Hay que saber comunicar a la sociedad los beneficios del turismo para que todos entendamos que vivimos en una comunidad que basa su economía al 90% en el turismo y al mismo tiempo gestionar los aspectos que necesiten ser gestionados para evitar problemas, hasta ahora lo que se hace es resaltar solamente los aspectos negativos del turismo achacándolo todo al turismo y no a la mala gestión», argumenta.

Respecto las características de la nueva ley, Ramis defiende el consenso para converger hacia la calidad. «La ley de turismo que rige un destino tan importante como Balears debe ser fruto del consenso absoluto, apostar por la calidad y la excelencia, incentivar la inversión y el reposicionamiento de la planta hotelera y de todos los sectores y productos que forman parte del sistema turístico, aportando elementos de flexibilidad, modernización y simplificación administrativa para facilitarlo en un marco de seguridad jurídica estable», manifiesta.

Respecto la moratoria, Ramis se muestra partidaria de levantarla, aunque explica que considera que el camino no es incrementar las plazas. «Levantar la moratoria no implica que haya manga ancha, sino simplemente se debe establecer el cuadro normativo que las puede amparar. No pienso que el camino sea incrementar las plazas, pero cerrar totalmente esta posibilidad no parece la solución si se quiere incentivar la inversión en productos de mayor calidad. En el pasado hemos tenido mecanismos para dar de baja plazas y crear nuevas de mayor calidad y debemos analizar que es lo que ha funcionado mejor. En cuanto a las plazas en el sector hotelero estaban bastante restringidas y acotadas antes de la moratoria y casi no había margen de crecimiento; no podemos decir lo mismo del alquiler vacacional que es donde se produjo el desmadre», afirma.

Explica también que la nueva ley debe definir las normas para desarrollar e incentivar la modernización de la planta hotelera.