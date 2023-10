Data Analytics del Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos (IFISC) y de la Universitat de les Illes Balears (UIB), es líder en la transferencia de conocimientos en big data, técnicas de aprendizaje automático e inteligencia artificial en Balears. El IFISC es un instituto de investigación de titularidad compartida entre la UIB y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) con el objetivo de desarrollar investigaciones interdisciplinarias y estratégicas. Además, fue el primer centro de Balears que recibió la acreditación como unidad de excelencia «María de Maeztu» otorgado por la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

La unidad de innovación Data Analytics IFISC-UIB cuenta con tres líneas de actuación: contratos con empresas, contratos o encargo de instituciones públicas y proyectos de investigación con financiación pública. El objetivo principal es la transferencia de conocimientos y tecnología en los campos de big data, técnicas de aprendizaje automático e inteligencia artificial desde la UIB a empresas e instituciones públicas, aunque el fundador de Data Analytics IFISC-UIB, Maxi San Miguel, explica que «Data Analytics es, principalmente, un esfuerzo para poder transferir todo el conocimiento sobre análisis de big data a la sociedad». La unidad de innovación Data Analytics ofrece sus servicios en cuatro líneas principales: estadística y análisis de datos, y desarrollo transversal de técnicas de big data; técnicas de aprendizaje automático e inteligencia artificial; urbanismo, transporte, movilidad y turismo; energía y sostenibilidad; e investigación y gestión sanitaria.

Maxi San Miguel de Data Analytics IFISC-UIB destaca algunas de las investigaciones que han llevado a cabo, como la asesoría en construcción en lago de datos y cómo manejarlos, un proyecto que surge del contrato de colaboración con la FUEIB, Innova y Acelera. Además, colaboran con Management Turístico que forma parte de la iniciativa ERC Proof of Concept. El proyecto, liderado por Massimiliano Zanin, trata sobre previsiones de indicadores macroeconómicos a partir de datos de tráfico aéreo que monotoriza la situación económica a nivel europeo, nacional y local. Otro proyecto del área de salud y, en colaboración con Son Espases y la Consellería de Salut y dirigido por Ignacio Ricci Cabello, impulsa la transferencia de DiabeText, una herramienta digital que integra registro médicos y envía mensajes a pacientes con diabetes para incentivar a mejorar el autocuidado.

Por otro lado, en el ámbito de la energía y sostenibilidad destaca Virtual Power Plant for Interoperable and Smart islands, un proyecto financiado por la Comisión Europea para la transición energética en islas: en particular se ha construido en digital twins de la red eléctrica de Gran Canaria bajo la responsabilidad de Pere Colet y Damià Gomila. Aunque siempre surgen nuevos proyectos, San Miguel confiesa que «somos reconocidos nacional e internacionalmente, pero nos gustaría poder adentrarnos en el mercado local». Añade que «tenemos contacto con muchos países y aquí hay investigadores de varias nacionalidades. Hemos trabajado también con Huawei y Google, que en ocasiones nos ha cedido datos». El responsable concluye con que «la investigación es internacional o no es investigación, pero queremos mejorar nuestro trato con las empresas locales».