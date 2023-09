Además de lo publicado en el Económico del 21 de julio, quisiera subrayar la importancia del debate abierto sobre la confrontación de oferta y demanda del transporte turístico a Balears por mar y aire, como instrumento útil de limitación de los flujos de llegadas de turistas en verano. ¿Es posible controlar las sobrecargas estructurales de llegadas turísticas en verano en Balears? Desde el punto de vista de la oferta (inelástica) de las infraestructuras del transporte, parece que el sector marítimo sea más asequible para realizar cambios de volumen de programación que el aéreo. Ya hemos visto que en 2023 se han reducido las escalas diarias de cruceros en el puerto de Palma. Pero desde la perspectiva de la demanda (elástica), o sea la vacación del turista, sobre el uso de las infraestructuras de transporte, no parece posible contar con otro factor para causar un cambio de planes que no sea el precio. Pero vemos que en el verano del 2023 esta demanda no es elástica al aumento de precios.

En Ultima Hora del 19 de agosto, Ruiz Collado resume el resultado de un interesante estudio de una empresa de alquiler vacacional de Munich (Holidu) pero datado en el 2019 , sobre la medición de la saturación turística en ciudades europeas en un ranking de presión sobre sus habitantes. Así Dubrovnik con 36 turistas llegados por habitante encabezaba este ranking: Venecia, Brujas y Rodas con 21; Reikiavik con 16; Florencia con 14; Heraklion con 13; Amsterdam con 12; Dublín con 11; y Tallin con 10. No siempre se trata de imponer un pago por entrada sino de poner un límite a ciertos flujos/movimientos.

Palma no figuraba en 2019 en este ranking de los 10 primeros, pero he actualizado datos al 2022, con reservas y con aproximación de fuentes como INE, Universidad Europea y Autoridad Portuaria y estimo una proporción anual de 11,3 turistas por habitante (3,1 millones de visitantes en Palma más 1,4 millones de cruceristas en Palma, total 4,5 millones sobre una población de 416 mil), lo que indicaría que estamos ya en el grupo de las 10 más saturadas. Es notable la gran proporción de cruceristas del 31% con respecto al total (100%) de visitas al centro de la ciudad, siendo el 69% el porcentaje de los turistas llegados de todas partes de Mallorca. Ello puede ayudar a focalizar la explicación de la saturación diaria en verano en la zona Borne/Catedral. Este es un motivo de la insatisfacción ciudadana dado que en verano se juntan la saturación del tráfico/flujo ordinario más el turístico en zonas de limitada y crónica capacidad viaria. Ya comenté en mi primera entrega que en las pioneras décadas de turismo masivo los turistas permanecían en verano mucho tiempo en su hotel/vivienda alquilada en la costa y no visitaban tan a menudo la capital. En 2022 el 26,6% de los turistas de Mallorca (11,6 millones) visitaron Palma (3,1 millones), proporción que aumenta mucho en un día de verano con meteorología adversa para la playa. No existe solución factible para adecuar siempre demanda y oferta en este mercado y tipo de actividad económica. Sin embargo, las medidas tomadas para reducir el número diario de escalas de cruceros va en el buen camino.